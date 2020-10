Na položaj naj bi ga potrdili na četrtkovem nadaljevanju ustanovne seje novega sklica parlamenta, ki se je po junijskih volitvah prvič sestal 3. avgusta, ko so potrdili mandate poslancev, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Še preden je Srbija po parlamentarnih volitvah 21. junija dobila novo vlado, pa je Vučić v torek že napovedal nove predčasne parlamentarne volitve najkasneje 3. aprila 2022, skupaj s predsedniškimi volitvami. Vlada bo zato morala imeti "le omejeno trajanje", je dejal.

Po torkovem sestanku vodstva Srbske napredne stranke (SNS), ki se je seznanilo s sestavo nove vlade, je Vučić, ki je tudi predsednik SNS, še izjavil, da so se dogovorili za pet glavnih ciljih vlade, ki so ob boju proti novemu koronavirusu tudi boj za interese Srbije na Kosovu ter pripravljenost na pogovore in kompromisne rešitve. Kot cilj je izpostavil še ohranitev neodvisnosti in nevtralnosti države. Napovedal je oblikovanje novega ministrstva za človekove pravice in socialni dialog, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Mandatarka za sestavo nove vlade Ana Brnabić danes o članih nove vlade ni želela govoriti. Dejala je, da bodo imena ministrov objavili v nedeljo po sestanku predsedstva SNS. Ni niti hotela komentirati ugibanj medijev, da bo novi zunanji minister generalni sekretar Vućićevega kabineta Nikola Selaković. Med prvimi nalogami nove vlade v prvih stotih dneh pa je izpostavila sprejem akcijskega načrta in začetek izvajanja medijske strategije, poroča Tanjug.

SNS ima v novem sklicu parlamenta absolutno večino 188 poslancev v 250-članski skupščini. Na volitvah se je v parlament uvrstila tudi njena sedanja koalicijska partnerka, Dačićeva Socialistična stranka Srbije(SPS) z 32 poslanci ter nova desna populistična Srbska domoljubna zveza (SPAS) z enajstimi poslanci. V skupščino so prišle tudi štiri liste manjšin. V parlamentu pa ni več do Vučića kritične opozicije, ki je volitve bojkotirala v znak protesta zaradi njegovega avtoritarnega vodenja države.