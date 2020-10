V živo smo spremljali novinarsko konferenco, na kateri so sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, minister za zdravje Tomaž Gantar ter vladni govorec Jelko Kacin.

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19

Tomaž Gantar je na novinarski konferenci dejal, da je posebej zaskrbljujoč delež pozitivnih testov, ki je že presegel 25 odstotkov. »Rezultati ukrepov za zdaj še ne morejo biti vidni zaradi inkubacijske dobe virusa,« je pojasnil. Zagotovil, je bo vsak, ki bo potreboval zdravljenje, tega dobil. »V tem trenutku je 333 postelj zasedenih, v celotnem zdravstvu pa imamo na razpolago 7522 postelj. Lahko ste prepričani, da ne bo večji problem, če bo potrebno zagotoviti denimo 10 odstotkov teh postelj. Potrebe se povečujejo za približno deset do dvanajst postelj na dan,« je še povedal. Doslej je skupno že prek 1000 okužb z novim koronavirusom pri zdravstvenih delavcih, samo v UKC Ljubljana v zadnjem mesecu 150. Kot je dejal Gantar, virus ne izbira, saj je trenutno v bolnišnici na zdravljenju tudi pet otrok. »Vsakdo bi moral ravnati, kot da je okužen. To je trenutno edini način, s katerim bi epidemijo lahko omejili,« je prepričan minister zdravje. »Moje osebno mnenje je, da bi bilo potrebno čimprejšnje popolno zaprtje javnega življenja,« je še dejal.

»Predvidoma konec prihodnjega tedna bomo odločali, kako bo izobraževanje potekalo v nadaljevanju,« je dejala ministrica za šolstvo, znanost in šport Simona Kustec. »Zelo nam je žal, da je prišlo do motenj pri vzpostavljanju šolanja na daljavo,« je dejala in povedala, da so dobili zagotovilo z Arnesa, da so vsi sistemi, ki so bili poškodovani, sedaj vzpostavljeni in da upa, da je šlo za začetniško napako, ki se ne bo ponovila, »ker se ne sme«.

Pojasnila je, da včeraj sprejet odlok o začasnem omejevanju športnih dejavnosti slednje dovoljuje približno 1100 športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter okoli 500 poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport. »Športna dejavnost je tudi dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje,« je razložila ministrica.

Za popolno ustavitev javnega življenja Tomaž Gantar je v pogovoru za Večer dejal, da bi morali čim prej popolnoma ustaviti javno življenje v državi. »Čas za to odločitev je dober. Pred nami je teden šolskih počitnic, tako da lahko državo zapremo brez večje škode, in če dodamo še en teden, mislim, da bi se stvari dale obvladovati,« je dejal. Problem, ki ga je še v pogovoru za Večer izpostavil Gantar, da bodo šele čez deset do 14 dni vedeli, ali bodo ukrepi, ki jih je v zadnjih dneh sprejela vlada, učinkovali. »Za nas bi bilo zelo obremenjujoče, če bi čez 14 dni ugotovili, da sprejeti ukrepi niso zadostovali in bi prišli do točke, ko zdravstvo ne bo več zmoglo zdržati obremenitev. Vsi se bojimo, da bi prišli do točke, ko ne bi več imeli rešitev, zato je danes rešitev zgolj in samo v omejitvi kontaktov,« je dejal. Glede na trend naraščanja okužb osebno menim, da bi morali čim prej sprejeti popolno zaustavitev javnega življenja. Čas za to odločitev je dober. Pred nami je teden šolskih počitnic, državo lahko zapremo brez večje škode, če dodamo še en teden, da bi se stvari dale obvladovati. — Tomaž Gantar (@tomazgantar) October 21, 2020