Problem, ki ga je še v pogovoru za Večer izpostavil Gantar, da bodo šele čez deset do 14 dni vedeli, ali bodo ukrepi, ki jih je v zadnjih dneh sprejela vlada, učinkovali. »Za nas bi bilo zelo obremenjujoče, če bi čez 14 dni ugotovili, da sprejeti ukrepi niso zadostovali in bi prišli do točke, ko zdravstvo ne bo več zmoglo zdržati obremenitev. Vsi se bojimo, da bi prišli do točke, ko ne bi več imeli rešitev, zato je danes rešitev zgolj in samo v omejitvi kontaktov,« je dejal.

Glede na trend naraščanja okužb osebno menim, da bi morali čim prej sprejeti popolno zaustavitev javnega življenja. Čas za to odločitev je dober. Pred nami je teden šolskih počitnic, državo lahko zapremo brez večje škode, če dodamo še en teden, da bi se stvari dale obvladovati. — Tomaž Gantar (@tomazgantar) October 21, 2020

Gantar bo sicer ob 16. uri nastopil na novinarski konferenci, je danes napovedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, minister za zdravje Tomaž Gantar ter vladni govorec Jelko Kacin.

Minister je za Večer tudi potrdil navedbe spletnega portala Necenzurirano, da bo zamenjal šefa kabineta Roka Petravića. Vendar razlog ni, kot je navajal omenjeni spletni portal, Petravićeva prijava ministrove tesne sodelavke Biserke Simčič za mobing, temveč naj bi Petravić slabo opravljal svoje delo.