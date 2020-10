Po besedah poslanca LMŠ Nika Prebila v stranki že vse od nastopa vlade Janeza Janše opozarjajo na "brutalne kadrovske rošade na vseh področjih". Izpostavil je menjave na Statističnem uradu RS, Finančni upravi RS, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in v policiji. Cilj tega početja pa je po njegovem mnenju v tem, da vlada prikrije njena morebitna nezakonita ravnanja.

Že pred časom so v LMŠ zahtevali sklic nujno sejo odbora DZ za notranje zadeve, zdaj pa želijo na "brezkompromisno kadrovanje po vseh institucijah" opozoriti še na izredni seji DZ. Kot je dejal Prebil, ga namreč skrbi, kaj bo, ko bo krize konec in se bomo "zbudili v neki drugi državi, kjer neodvisnost in avtonomnost institucij ne bosta veljali nič". Vladi zato priporočajo, naj se v prihodnje vzdrži takšnih ravnanj, sploh med drugim valom epidemije. Vse vlade doslej so izvajale določene kadrovske menjave, nekatere omogoča tudi zakon, je potrdil Prebil. Vendarle pa se to "ni počelo povsod, to se ni počelo s takšno hitrostjo". Prav tako pa se to ni počelo na način, da bi na položaje nastavljali ljudi, ki so tam le s ciljem, da "pokimajo svojemu vodji".

Po oceni vodje poslanske skupine Levica Mateja T. Vatovca vlada v sedmih mesecih ni storila praktično ničesar, da bi zajezila ali vsaj omejila širjenje novega koronavirusa. Prav tako po njegovih besedah ni poskrbela za dodatne postelje v zdravstvu in dodatne kadre v šolstvu.

Naredila pa je številne menjave v ključnih preiskovalnih institucijah in ko je to opravila, je nadaljevala še po ostalih. Na izredni seji želijo zato opozoriti na nesprejemljivost takšnega ravnanja, je pojasnil.

Po besedah poslanca SD Matjaža Nemca pri ravnanju vlade ne gre za boj proti epidemiji in proti gospodarski neaktivnosti in tudi ne proti omejevanju človekovih pravic, pač pa gre za kadrovanje, in to "na najbolj brutalen način". Kot najbolj nazoren primer je izpostavil zamenjavo bivšega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča in spomnil na sodbo upravnega sodišča v Novi Gorici, ki je odpravilo njegovo razrešitev in zadevo vrnilo policiji v ponovni postopek.

Tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je opozorila, da vlada trenutno zdravstveno krizo izkorišča kot "dimno zaveso za preoblikovanje, spreminjanje naše države, za njeno 'orbanizacijo' ter za utrjevanje strankarske moči SDS". Vlado je pozvala, naj svoje moči usmeri v reševanje zdravstvene krize, ostala ravnanja pa opusti.

Izredna seja bo predvidoma 2. novembra, datum pa bo na petkovi seji še potrjeval kolegij predsednika DZ.