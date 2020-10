Najbolj preprosto je, če starejši za poslovanje z banko na svojih bančnih računih pooblastijo svoje otroke ali vnuke, predlagajo v NLB. Ti lahko nato vse njihove položnice plačujejo prek svojih digitalnih poti, živila in nujne življenjske potrebščine naročajo z dostavo, vsa sredstva za plačilo nakupov in stroške pa si nakažejo z računa staršev. "Če želijo nekaj gotovine vseeno imeti pri sebi, jo lahko pooblaščenci zanje dvignejo na bankomatu," so dodali.

Ob vseh drugih dneh bodo sicer poslovalnice NLB (z izjemo poslovalnice Prevalje, ki je zaprta zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov) delovale po običajnem delovnem času. "Večjega zapiranja enot ne predvidevamo, seveda pa se bomo prilagodili razmeram, če se bodo še naprej zaostrovale in bo to potrebno," so zapisali v sporočilu za javnost.

Stranke naprošajo, naj poslovalnice obiščejo le, ko je to res nujno, če pa že, jih pozivajo k spoštovanju ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Kot so spomnili, je lahko v poslovalnici hkrati le toliko strank, kot je delujočih bančnih okenc. Vstop v poslovalnice je omejen na posamično vstopanje in je dovoljen le strankam z zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega dela obraza.

Zaščitnih elementov stranka med opravljanjem bančne storitve ne sme odstraniti, razen toliko, kot je nujno potrebno za identifikacijo. V poslovalnicah je, kot v vseh zaprtih javnih prostorih, obvezno razkuževanje rok. Ob tem stranke še naprošajo, da prednost pri obravnavi ponudijo upokojencem, invalidom in nosečnicam.

V banki so izpostavili, da je najbolj varno ostati doma in za poslovanje z banko uporabiti sodobne načine plačevanja, med katerimi so našteli spletno in mobilno banko. Po pomoč ali nasvet pa se lahko stranke obrnejo tudi na bančne strokovnjake prek video klica, spletnega klepeta ali telefona.

Pozvali so tudi k uporabi brezgotovinskega poslovanja z brezstičnim karticami ali uporabo mobilne denarnice.