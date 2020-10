Tako pa smo primorani, da nas o stanju v državi obveščata policijski minister in vojni govorec. Danes pa še Zdravko Ljudesoumirali Počivalšek.

Mimogrede, v Istri ljudi o stanju v regiji obveščajo izključno in samo capo di tutti capi (šef vseh šefov) načelnik štaba civilne zaščite, dva epidemiologa in ena zdravnica. In prav noben politik. Istra je zelena. Edina v Evropi.

N.N.