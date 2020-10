Kot so v izjavi, naslovljeni tudi na medije, zapisali klubi, so tudi v svojih sredinah zaskrbljeni in se zavedajo stanja zaradi pandemije, zato so ukrepi za zajezitev širjenja virusa razumljivi. Vseeno pa si želijo, da se ob upoštevanju strogih pravil tekmovanje lahko nadaljuje.

Kot so zapisali si želijo, da se »druga slovenska nogometna liga v postopkih odločanja o igranju v času zaostrenih pogojev epidemije obravnava kot profesionalna liga, saj tekmujejo v ligi klubi, ki imajo z igralci sklenjene profesionalne pogodbe. Pri tem se bomo klubi zavezali spoštovati vse ukrepe, ki jih sprejme in določi vlada in NZS vezano na izvajanje treningov in tekem. Na ta način bomo zagotovili, da se poslovna tveganja klubov zmanjšajo in njihov obstoj ne bo ogrožen.«

V prid zahtevi klubom druge lige govori dejstvo, da gre pri številnih nogometaših za poklic, prepoved nadaljevanja tekmovanja pa za njih pomeni tudi prepoved opravljanja poklica.

Vlada je v torek zvečer sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja pandemije novega koronavirusa na področju športa. Ti med drugim predvidevajo, da se tekmovanja v ekipnih športih lahko nadaljujejo le še na ravni najvišjega nacionalnega tekmovanja, v primeru nogometa v prvoligaški konkurenci, in na višjih ravneh tekmovanja.