Favorizirani Dodgers so lažje, kot so pričakovali, prišli do prve od štirih zahtevanih zmag za svoj prvi naslov po letu 1988. Dodgers imajo doslej šest naslovov prvaka. Tampa Bay Rays še nimajo naslova, v finalu igrajo drugič v zgodovini, prvič po letu 2008. Dodgers pa že 21. ter tretjič v zadnjih štirih letih.

Po skrajšani sezoni zaradi novega koronavirusa bosta finalista svetovno serijo prvič v celoti igrala na nevtralnem terenu, na novem igrišču v Arlingtonu z omejenim številom gledalcev, pa tudi prvič po letu 1944 na samo enem igrišču. Druga tekma je na sporedu v četrtek. Morebitna sedma tekma pa 28. oktobra.

Rays so se v world series prebili, potem ko so na odločilni sedmi tekmi s 4:3 premagali Houston Astros, Dodgers pa so premagali Atlanto Braves, ki so jih izločili prav tako po sedmih tekmah. Dodgers so zaostajali že z 0:2 in 1:3 v zmagah.

Rays so v končnici izločili še Toronto Blue Jays in New York Yankees, Dodgers pa Milwaukee Brewers in San Diego Padres.

Šele četrtič se bo zgodilo, da se bosta v finalu srečali ekipi z najboljšim izkupičkom iz ameriške in nacionalne konference po rednem delu. Tampa je imela v rednem delu skrajšanje sezone razmerje zmag in porazov 40:20 v ameriški konferenci, Dodgers pa 43:17 v nacionalni, kar je bilo najboljše v celotni ligi.