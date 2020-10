Šola na daljavo: Ne dela!

‘Mi imamo za take primere z učenci ustvarjeno kar skupino na messengerju. Pa sem jim tja poslala naloge. Potem si jih pa delijo med seboj, če kdo nima messengerja.« Takšen je opis včerajšnje improvizacije med učiteljico in učenci ene od osnovnih šol v Sloveniji, ki so se namesto v nedelujoči Arnesovi spletni učilnici pri »pouku« zbrali kar na facebookovem klepetalniku. Učiteljici ni preostalo drugega, kot da se vrne k omnipotentnemu komunikacijskemu orodju, ki – strašljivo – deluje vedno in povsod.