Ameriška predvolilna tekma je včeraj vstopila v zadnja dva tedna, stopnjevanje aktivnosti pa je bolj opaziti pri predsedniku Trumpu, ki se mu za zdaj ponavlja vzorec finala kampanje iz leta 2016. Ankete mu spet kažejo kar znaten zaostanek in težko pot do zmage, sam pa na to odgovarja (tokrat po preboleli okužbi s koronavirusom) z vse večjo dejavnostjo na terenu, saj s svojimi shodi skače od ene do druge volilno odločilne zvezne države. Včeraj so napovedali, da bo z njim v Pensilvaniji tudi prva dama Melania, ki na shodih ni nastopala od avgusta, pa je udeležbo potem »iz previdnosti« odpovedala zaradi kašlja, potem ko se je v začetku meseca tudi sama okužila s koronavirusom.

Tako kot leta 2016 Trump tudi tokrat ne odstopa od svojega predvolilnega sporočila, kar je najbolj opazno pri vprašanju epidemije. Sodeč po raziskavah javnega mnenja bi mu tu najbrž prišel prav drugačen pristop, saj ima znatno manj zaupanja javnosti od demokratskega tekmeca Joeja Bidna. Namesto tega Trump še vedno noče odločno podpreti nošenja mask, obenem je zdaj kritiziral javnosti najbolj znanega ameriškega strokovnjaka Anthonyja Faucija. V pogovoru s člani kampanje, ki je prišel v medije, ga je označil za »katastrofo« ter dejal, da je naveličan poslušati »njega in druge idiote«. Javno je bolj previden, ker je Fauci zelo priljubljen, zato ga na shodih označuje za dobrega človeka, ki se veliko moti.