Simon Sinek v knjigi Začni z zakaj trdi, da imajo uspešni vodje in podjetniki močan »zakaj« kot glavno gonilo svojega delovanja. Sam se s tem strinjam, vendar s pridržkom – »zakaj« večinoma postane očiten šele po prvih uspehih podjetja, začetki pa so vseeno bolj pragmatični.

Zakaj ustanavljamo podjetja? Motivira nas reševanje ekonomske situacije, želja po neodvisnosti, tudi ugled, ki ga imajo uspešni podjetniki v družbi. Nasledniki v podjetjih čutijo breme nadaljevanja družinskega posla ali pa se želijo dokazati tako, da zgradijo lastno podjetniško zgodbo. Marsikdo vidi podjetništvo kot lažjo in bolj avanturistično alternativo redni zaposlitvi ali pa kot stopničko v razvoju svoje kariere. V vsakem primeru pa začetno »startupovsko« navdušenje preživijo le redki in »zakaj« postane razločevalni faktor med tistimi, ki želijo le hiter in lahek uspeh (lahko bi rekli, da želijo le rast), in tistimi, ki imajo dovolj globoko željo, da znova in znova premagujejo ovire na podjetniški poti.

Na CEED vemo, da so pravi podjetniki ves čas malo v krizi in da se zavedajo, da ciljna črta v podjetništvu ne obstaja. Ne zanimata jih (samo) rast in denar, njihova motivacija je reševanje problemov in izboljševanje okolja, v katerem živijo, spopadanje z ovirami pa izziv.

Zdrava, vztrajna rast torej ni cilj, je pa dober kazalnik, da podjetnik dela dobro. In posledice te rasti vidimo vsi. Lahko zbuja zavist, seveda pod predpostavko, da zavistnež ne pozna visoke cene, ki jo je podjetnik plačal za uspeh. Po drugi strani pa pozitivne posledice zdrave rasti čutimo vsi. Od zaposlovanja in plačevanja davkov ima korist celotna skupnost in prav podjetniki nam to omogočajo.

Zato velja, kot sem pred časom bral prav v Dnevniku: »Biti podjeten ali biti gazela je danes (globalni) vzor. Ne le podjetniškega uspeha, temveč rasti. Gazela ni le sinonim za podjetje, ki raste, temveč za človeka, ki je podjeten: ki vidi priložnost, prevzame pobudo in naredi vse, da bi jo uresničil. Če je gazela družbeni vzor, je podjetnost družbena kompetenca prihodnosti. Imejmo jo radi. Ker če imamo radi podjetne ljudi, to pomeni, da imamo radi najboljše v sebi.«

Verjamem, da so pravi podjetniki sodobni superjunaki in da je prav, da jih kot takšne tudi prepoznamo ter s pomočjo Gazele slavimo. Gazela ni le izbor najboljšega hitrorastočega podjetja po natančni metodologiji, temelječi na analizi poslovnih rezultatov in poslovnih modelov hitrorastočih malih in srednjih podjetij v Sloveniji. Je poklon odgovornemu podjetništvu: kakovostni, vzdržni, trajnostni, socialno odgovorni rasti, torej tistemu tipu podjetništva, ki združuje ves splet najodličnejših lastnosti in vrednot skupaj z vizijo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo, prizadevnostjo, delavnostjo, smelostjo, srčnostjo in ambicioznostjo.

Gazele so pomembni zaposlovalci, ki ustvarjajo nova delovna mesta, in med njimi jih veliko zasije tudi pri izboru Zlata nit. So tudi kandidati za sistematično rast po načelih poslovne odličnosti ter druga priznanja: marketinško odličnost, mladi menedžer, odlično družinsko podjetje itn.

Množica udeležencev – podjetnikov, menedžerjev, mladih, ravnateljev in predstavnikov ministrstev – s projektom Gazela vsako leto znova dobi potrditev, da v Sloveniji cenimo temeljno podjetniško vrednoto – rast. Kot posledico in ne cilj. Takšna podjetja bomo tudi prihodnje leto odkrivali in raziskovali v metodološki komisiji Gazela. Podjetja, ki rastejo dinamično in tudi trajnostno.

Andrej Šolinc je direktor CEED Slovenija in član metodološke komisije Gazela.