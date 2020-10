Tokrat niso delovale spletne učilnice

Potem ko so pri izobraževanju na daljavo odpravili ponedeljkove težave z vpisom v spletni sistem, so danes nehale delovati “spletne učilnice”. V akademski organizaciji Arnes, ki sistem vzdržuje, so se otrokom, staršem in učiteljem ponovno opravičili. Šole so stik z učenci vzpostavljale na improvizirane načine, tudi prek facebooka.