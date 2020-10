V skupini B so na zadnjih treh mestih ukrajinski Motor (s tekmo manj), Zagreb in Celje, ki so doslej še brez točke. Hrvaški in slovenski prvaki so v prvih štirih krogih igrali proti istim štirim tekmecem (Kiel, Veszprem, Aalborg, Barcelona), pri čemer ima Zagreb razliko v golih –41, Celjani pa –42. A v nasprotju s trenerjem Tomažem Ocvirkom, ki je za zdaj še trdno v sedlu, je niz porazov po nekaj tekmah v Evropi in ligi Seha odnesel trenerja Igorja Vorija, nasledil ga je nekdanji vratar in reprezentant Vlado Šola.

Slovensko-hrvaški obračun je eden najbolj tradicionalnih v ligi prvakov: doslej sta se kluba pomerila 22-krat, Zagreb je zmagal 11-krat, Celje 10-krat, ena tekma se je končala z remijem. Pivovarje je proti serijskim prvakom Hrvaške (neprekinjeno od samostojnosti leta 1991) vodilo šest trenerjev, pri čemer pa Josipu Šojatu, Zdravku Zovku, Tonetu Tislju, Vladanu Matiću in Branku Tamšetu ni uspelo to, kar je v minuli sezoni Tomažu Ocvirku – zmagati v Zagrebu (31:27). Poleg te zmage so Celjani na gostovanju iztržili še en remi pod Šojatovim vodstvom leta 2001 (22:22), najhujši poraz pa je doživel Tiselj v sezoni 2008/09, ko je bilo kar –13 (18:31).

Balkanski »el classico« bo danes prva ura resnice v boju za vsaj šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v drugi del. Tradicija in statistika ne bosta igrali nobene vloge, čudno pa je, da bosta sodila Makedonca Gjorgji Načevski in Slave Nikolov, ki sta venomer naklonjena Hrvatom. Težke naloge se zaveda tudi trener Tomaž Ocvirk, ki je dobil zadnje tri dvoboje od skupno štirih z Zagrebom: »Gre za derbije, v zadnjih letih pa ti večinoma odločajo o napredovanju v izločilne boje. V minuli sezoni smo zmagali v Zagrebu in pokazali, da znamo. Verjamem v ekipo in prepričan sem, da to zmoremo tudi letos.«

Hrvat in celjski igralec Josip Šarac je bil v minuli sezoni z desetimi goli prvi strelec tekme v Zagrebu. Po malce slabših predstavah na začetku sezone je na sobotnem derbiju proti Ribnici spet poskrbel za desetico v mreži, jasno pa mu je, kakšen je današnji vložek. »Oboji smo slabo začeli ligo prvakov in doživeli visoke poraze. Tako si še nihče ni priigral prednosti, prav tako pa bi težko ocenili, kdo je v boljši formi. Naša prednost je domače prvenstvo, kjer dobimo malce več ritma, morda tudi samozavesti, na drugi strani pa je prednost Zagreba, da igra na domačem igrišču. Pričakujem trdo, težko tekmo z zelo agresivno obrambo, odločale bodo malenkosti,« napoveduje Josip Šarac.

Zagreb ima med sedmimi tujci dva Slovenca, Aleksa Vlaha in Darka Stojniča. Sezono je tam začel tudi Žiga Mlakar, a ko so septembra v klubu povlekli nekaj čudnih potez, se je vrnil v matični klub Celje. Pred tekmo, ki bo zanj nekaj posebnega, Žiga Mlakar pravi: »Sosedski dvoboji so nekaj posebnega, s pravim tekmovalnim in čustvenim nabojem, ko sta obe ekipi maksimalno motivirani. Z naše strani motivacije gotovo ne bo manjkalo, poznamo nasprotnika, videli smo kar nekaj njegovih tekem. Cilj, ki ga moramo uresničiti, pa je jasen – zmaga.«