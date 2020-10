Družba Petrol ima kot največji ponudnik naftnih derivatov v Sloveniji 58 prodajnih mest, ki so odprta ponoči oz. 24 ur na dan, od tega jih je 38 ob avtocestah oz. hitrih cestah, so pojasnili v družbi in izpostavili, da so ta nujno potrebna za oskrbo tranzita. Kot so dodali, je 20 takšnih prodajnih mest tudi v mestih, ki prav tako ostajajo odprta.

Delovni čas Hoferjevih trgovin nespremenjen

Iz Hoferja Slovenija so prav tako sporočili, da delovni čas njihovih trgovin do nadaljnjega ostaja nespremenjen. Ta se sicer po trgovinah razlikuje, so pa Hoferjeve trgovine najpozneje odprte do 21. ure. »Z odprtjem do navedene ure lahko najbližjim prebivalcem zagotovimo varen nakup ob upoštevanju nove vladne odločitve o omejitvi izhoda,« so prepričani v tretjem največjem trgovcu v državi.

Vlada je v ponedeljek sprejela ukrep prepovedi gibanja od 21. do 6. ure, ki začne veljati danes. Izjeme od te prepovedi so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere.