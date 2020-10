Ko se odločamo za potovanje, vedno najprej razmišljamo o proračunu. Vsaj kar zadeva nastanitev, je Airbnb vse skupaj poenostavil in zaradi nizkih cen prenočitev potovanja približal tudi tistim, ki si jih v preteklosti niso mogli privoščiti. Pri tem so v nekaterih mestih hotelirje razjezili do te mere, da so Airbnb napovedali tožbo. A tovrstnih skrbi, da bi imeli manj strank, najboljši in najdražji hoteli na svetu nimajo. Nič čudnega, saj je zemljanov, ki jih štejemo med milijonarje, kar 50 milijonov. In ti pri tem, koliko odštejejo za nočitev, nimajo pomislekov.

Po uradni klasifikaciji je najvišja ocena, ki jo hotel lahko dobi, pet zvezdic, pri čemer imajo nekateri dodano besedo superior, ker ponujajo še nekaj več. Toda v zadnjih dveh desetletjih je na svetu zraslo tudi nekaj hotelov, za katere pravijo, da imajo šest ali celo sedem zvezdic. »Vemo, da klasifikacija, po kateri bi uradno imeli sedem zvezdic, ne obstaja. Smo pa želeli izpostaviti, da naš hotel ponuja nekaj več,« pravi Morten Andersen, menedžer hotela Signiel v Seulu, zadnjega v vrsti, ki goste nagovarja kot sedemzvezdični. Nekaj več pomeni, da je gostom poleg rolls-roycea za prevoz na voljo tudi helikopter, da ima vinska klet izbiro šampanjcev, kot ji na svetu ni para, s ceno nočitve 18.000 ameriških dolarjev pa so nedosegljivi običajnemu zemljanu.

In kaj je na njem tako zelo posebnega? V odejah je tudi račji puh z Islandije, gostom je na voljo 17 različnih vrst vzglavnikov, za to, da je v hotelu vsak dan sveže cvetje, skrbi 16 cvetličarjev, ki jim rože dobavljajo iz Nizozemske, Kenije, Južnoafriške republike in Tajske. Velik del notranjosti je iz 24-karatnega zlata, nekaj posebnega je tudi največji strop iz kristalov swarovski na svetu. Na 24.000 kvadratnih metrih so uporabili 30 različnih vrst marmorja, v kuhinji je zaposlenih kar šest kuharskih mojstrov, ki imajo po najmanj eno Michelinovo zvezdico (del uprave je tudi direktor za kulinariko), za goste pa v vsakem nadstropju (skupaj jih je 56) skrbijo osebni pomočniki. Za prepoznavnost hotela skrbi tudi pristajališče za helikopterje, na katerem je leta 2004 Tiger Woods igral golf, leto pozneje pa sta tam tenis igrala Andre Agassi in Roger Federer. Je zato čudno, da za Burdž Al Arab pravijo, da je najboljši hotel na svetu, in da so zaposleni ponosni, da je tako?

Da je lahko hotel tudi sedemzvezdični, vemo od leta 1999, ko je v Dubaju zrastel Burdž Al Arab. Ko so ga po petih letih gradnje odprli, je bila zraven tudi britanska novinarka, ki je v članku zapisala, da je vreden sedmih zvezdic, kar se ga je prijelo. V višino meri 321 metrov (kar je 14 metrov več od Eifflovega stolpa), njegova oblika pa spominja na jadro. Arhitekt Tom Wright je pri zasnovi povzel stolp Vasca da Game, ki stoji v Lizboni. Premore 202 suiti, vse so dvonadstropne, pri čemer najmanjša meri 169 in največja 780 kvadratnih metrov, najcenejša nočitev stane 1000 evrov, medtem ko je treba za kraljevsko suito odšteti kar 20 tisočakov in sodi med 15 najdražjih na svetu. »Pri oglaševanju hotela nikoli nismo zapisali, da ima sedem zvezdic, a nam ta ocena, ki hotelu priznava, da je nekaj posebnega, seveda godi,« pravijo odgovorni v hotelu, katerega gradnja je stala milijardo dolarjev.

Za suito 15.000 evrov na noč

»Tudi če ljudje ne poznajo Dubaja, zagotovo poznajo Burdž Al Arab, ki je postal simbol mesta,« pravi Jose Silva, prvi mož skupine Jumeirah, ki ima v Turčiji, Nemčiji, Azerbajdžanu, na Kitajskem in v Italiji kar 23 razkošnih hotelov. A prav Jadro sodi med najbolj dobičkonosne hotele na svetu, zato ne čudi, da na vrata lastnikov trkajo investitorji iz Las Vegasa in Kitajske, ki želijo ponoviti njegov uspeh. »Tudi če bo hotel, kot je Burdž Al Arab, zrastel v Shenzenu, Hongkongu ali kje drugje, bo to za nas zgolj dobra reklama in bo še več ljudi želelo bivati v originalu. Burdž Al Arab je ikona, ki jo ljudje spoštujejo in občudujejo. Je nekaj posebnega, ker lahko v njem bivamo. V Kipu svobode v New Yorku ali v operni hiši v Sydneyju to seveda ni mogoče,« še pravi Silva.

Seveda se pri gradnji luksuznih hotelov ne bodo ustavili pri sedmih zvezdicah, zato lahko kmalu pričakujemo, da jih bo kakšen hotel imel osem ali celo devet. »Tudi to je mogoče, a vse skupaj nima smisla – kot da bi vinu podelili 112 točk od 100 možnih. Seveda bi lahko ocenjevanje hotelov postavili na novo, a to bi stalo milijarde, večina hotelov pa od tega ne bi imela veliko,« pojasnjuje Vikram Pradhan, ki ima spletno stran za rezervacijo hotelov Suite Story. A vendarle na svetu obstaja hotel, za katerega pravijo, da je uradno sedemzvezdični: to je Seven Stars Galleria v Milanu, certificirala pa ga je ženevska družba SGS. »Da bi hotel prejel sedem zvezdic, mora izpolniti veliko pravil, najpomembnejša pa je lokacija. In naša je izjemna, saj je v stavbi nekoč bival italijanski kralj Viktor Emanuel III.,« pravi Alessandro Rosso, lastnik hotela, v katerem je za 580 kvadratnih metrov veliko suito treba odšteti 15.000 evrov na noč. Vendar stroka o certifikatu dvomi.

Če vas morebiti zanima, za katere hotele še pravijo, da so sedemzvezdični, vam ponujamo krajši izbor: Emirates Palace v Abu Dabiju, Laucala Island na Fidžiju, hoteli The Mark v New Yorku, President Wilson v Ženevi in Plaza Athenee v Parizu. Praviloma so vsi luksuzni hoteli del skupine The Leading Hotels of the World, ki že od leta 1928 nadzoruje njihovo kakovost.