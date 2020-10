Neverjetno. Dan po razglasitvi epidemije letala že preletavajo našo deželico in oznanjajo, da smo tako kot spomladi spet zmagali v boju proti koronavirusu. To je predsednik vlade Janez Janša vedel že v ponedeljek, ko je v državnem zboru takole napovedal: »Zagotavljam, da bo Slovenija med zmagovalci.«

Figole! Gre za skupno usposabljanje pilotov 14. polka vojaškega letalstva in 31. polka iz Aviana, so sporočili z ministrstva za obrambo. Piloti se urijo v bojnih postopkih reševanja in iskanja. Spet neka konfuzna, nekonsistentna, nerazumljiva, neargumentirana sporočila naših vladajočih. Žal smo na to že navajeni.