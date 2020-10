Čeprav je spomin na minulo šampionsko sezono v glavah nogometašev Bayerna še vedno svež, časa za spanje na lovorikah nimajo. Le dva meseca po osvojitvi šestega naslova v ligi prvakov je pred njimi še zahtevnejša naloga – ubranitev naziva evropskega klubskega prvaka. Letvica bi bila težko postavljena višje, saj nihče doslej elitnega tekmovanja ni osvojil na tako prepričljiv način, kot je to uspelo prav Bavarcem. Na nogometni Olimp so se povzpeli z enajstimi zmagami na enajstih tekmah, skupno dosegli kar 43 golov, mediji po vsem svetu pa so njihovo dinamično in napadalno igro z bliskovitimi prehodi v napadalno polovico označili za utelešeno nogometno perfekcijo. »Želimo si biti kar se da uspešni, a se zavedamo, kako težko je doseči vrh. Novega načina, kako se nanj povzpeti, nimamo. Moramo iti iz tekme v tekmo, pri tem pa ostati osredotočeni na cilje,« meni trener Bayerna Hansi Flick.

Njegovo moštvo v zadnjih tednih igra za odtenek manj prepričljivo kot v minuli sezoni, v kateri se je poleg zmage v ligi prvakov razveselilo še naslova nemškega državnega in pokalnega prvaka. Konec septembra so vpisali presenetljiv prvenstveni poraz proti Hoffenheimu, za dodatne nevšečnosti pa je poskrbel tudi zgoščen tekmovalni spored po zaključku reprezentančnega premora. Zaradi tega so minuli teden v 48 urah odigrali dve tekmi in imeli na voljo manj časa za pripravo na uvodno tekmo v ligi prvakov, kot bi si morda želeli. Glede na to, da jim bo nasproti stal Atletico Madrid, bi jim ta gotovo prišel prav. »Vsaka tekma v ligi prvakov je posebna, a igranje proti Atleticu, in to v prvem krogu, je velik dogodek. Tekme se zelo veselim,« pravi Flick.

Španski predstavnik se s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom na čelu že vrsto let ponaša z eno najboljših obramb na svetu, ki pa bo nocoj na hudi preizkušnji. Največja nevarnost za njihov gol bo napadalec Robert Lewandowski, ki nadaljuje nizanje zadetkov tudi v novi sezoni. Doslej jih je vpisal že sedem, za nameček pa prispeval še tri asistence, za kar je potreboval le 299 minut. Če bo Poljak zabil tudi Madridčanom, bo postal prvi nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki je mrežo zatresel na desetih tekmah zapored. »Čaka nas zelo zahteven dvoboj. Bayern je že dokazal, da te v primeru najmanjše napake lahko zmelje. Še posebej bomo morali paziti na Lewandowskega, ki kar ne preneha zabijati golov,« opozarja vezist Atletica Marcos Llorente.

Liga prvakov, 1. krog, skupina A, danes ob 18.55: Salzburg – Lokomotiva Moskva, ob 21. uri: Bayern – Atletico Madrid, skupina B, ob 18.55: Real Madrid – Šahtar Doneck, ob 21. uri: Inter – Borussia Mönchengladbach, skupina C, ob 21. uri: Olympiakos – Marseille, Manchester City – Porto, skupina D, ob 21. uri: Ajax – Liverpool, Midtjylland – Atalanta.