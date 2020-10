Tako kot v vsej Zavarovalnici Triglav tudi v območni enoti Kranj v teh razmerah na prvem mestu ostaja zagotavljanje varnosti tako naših strank kot tudi naših zaposlenih. Naše poslovalnice ostajajo odprte, tudi naši zastopniki delujejo normalno, seveda ob strogem upoštevanju navodil NIJZ. Stranke vljudno prosimo, da še naprej sledijo ukrepom, ki veljajo ob vstopu v poslovne prostore družbe. Prav tako ostajamo na voljo tudi na daljavo, saj imamo vzpostavljene rešitve za oddaljeno sklepanje vseh vrst zavarovanj, obravnavo škod ipd.

Naši sodelavci so dosegljivi prek elektronskih in telekomunikacijskih poti za sklepanje in urejanje zavarovanj, reševanje škodnih primerov, asistenco, komunikacijo z zavarovalnico itd. Prizadevamo si, da strankam tudi v teh izrednih okoliščinah zagotavljamo čim bolj učinkovito podporo. Stranke lahko kadar koli kontaktirajo svojega zastopnika, pošljejo sporočilo na e-naslov info@triglav.si ali pokličejo na brezplačno številko 080 555 555. Na daljavo je mogoče skleniti veliko večino premoženjskih, življenjskih in individualnih zdravstvenih zavarovanj. Pri sklepanju življenjskih zavarovanj je v določenih primerih potrebna videoidentifikacija. Informacije o zdravstvenih zavarovanjih in storitve v okviru zdravstvene točke Triglav, Zdravstvene zavarovalnice so strankam na voljo na številki 080 2664 ali po e-pošti info@triglavzdravje.si. Za urejanje zavarovanj na daljavo lahko zavarovanci uporabijo tudi digitalno poslovalnico zavarovalnice i.triglav, ki smo jo prenovili in tako še povečali dostopnost do naših storitev.

Zavarovanci lahko škodo prijavijo prek naše spletne strani www.triglav.si s pomočjo mobilne aplikacije Triglav Asistenca ali na številki 080 555 555. Škode na vozilih lahko prijavijo (tudi) pri pogodbenih izvajalcih, za prijavo škode pa se lahko prek (mobilnega) telefona ali elektronske pošte obrnejo tudi na svojega zastopnika. Za varno in hitro reševanje škod je ob prijavi treba priložiti fotografije poškodovane stvari in vso dokumentacijo, s katero oškodovanec razpolaga v času prijave obravnavanega škodnega primera.

Postopek sklepanja zavarovanj na daljavo je zelo enostaven. Stranko skozi postopek vodi zastopnik. Na tak način sklenemo oziroma obnovimo veliko število zavarovalnih polic na dan, od strank, tudi manj veščih elektronskega poslovanja ali recimo starejših, pa smo prejeli številne pozitivne odzive. Dovolj je že, da ima stranka mobilno telefonsko številko ali e-pošto, na katero prejme potrditveno kodo, z njo pa lahko nato dostopa do posredovane zavarovalne dokumentacije in jo s klikom na posamezni dokument tudi podpiše. Ustrezne rešitve za ureditev zavarovanja na daljavo imamo tudi za stranke, ki nimajo elektronske pošte.

Koronakriza je dala pospešek številnim procesom. Kako ste se nanjo prilagodili v Triglavu? Storitve na daljavo so spričo razmer dobile še večji zagon, ki ga v normalnih razmerah morda ne bi. V tem času smo razvili, nadgradili in posodobili mnoge rešitve in s tem storili še korak naprej pri skrbi za stranke in razvoju stičnih točk z njimi, tako da naše poslovanje niti za en dan ni zastalo. Ob vsem tem je najpomembneje, da so stranke vse ponujene rešitve sprejele z odobravanjem, kar se je izražalo v povečanem zadovoljstvu in dvigu deleža promotorjev prav v času najhujše krize.