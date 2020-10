Fotozgodba: Gorenjci z dobršno bero zlatih, srebrnih in bronastih gazel

Gorenjska podjetja so v devetnajstih letih prejela tri zlata, tri srebrna in pet bronastih priznanj. Prvo zlato na Gorenjskem se je zasvetilo leta 2013, ko je bilo z najvišjim priznanjem ovenčano podjetje Knauf Insulation. NiceLabel – Euro Plus se je zlatega priznanja veselil leta 2016, leta 2018 pa je zlata gazela šla v roke podjetju Mebor. Srebrne gazele so postala podjetja Euro Plus leta 2005, Seaway leta 2007 in NiceLabel – Euro Plus leta 2015. Z bronastim priznanjem pa so bila nagrajena podjetja Saxonia Franke leta 2001, Don Don leta 2004, Mimovrste leta 2008, Exoterm-IT leta 2009 in Lotrič Meroslovje leta 2012.