Nekako tiho so začeli vsi skupaj, z javnimi mediji vred, sprejemati dikcijo denimo vladnega obiska koroške regije ali pa »omejitev gibanja med regijami« in tako dalje. Pa se naivno sprašujem: kdaj, kje in kako je ta naša država ustanovila pokrajine? Ali so statistične pokrajine enake ustavnim pokrajinam?

Nikakor ne pridem do odgovora. Spomnim se le neuspešnega posveta na to temo pri predsedniku države, pa nekih večdesetletnih poskusov spoštovanja ustavne zahteve po pokrajinah, nikakor pa ne rešitve navedene problematike, ki se zdaj očitno »pod nujo zahtev omejitve koronavirusa« uvaja v naše življenje. Očitno bolj tiho in na pravno dvomljiv način, čeprav bi morali, kot rečeno, vsebino že zdavnaj rešiti oziroma uveljaviti. Z dvotretjinsko večino se niso bili pristojni v parlamentu dogovoriti skoraj trideset let, zdaj pa je »pravi čas« za vse zamujene priložnosti. Očitno »usklajeno« med strankami ali pa vsaj tistimi v vladi.

Vse navedeno bi bilo celo smešno, če ne bi predstavljalo zelo konkretne posledice za nas državljane. Mislim seveda na omejitev gibanja med regijami. Prvi podatek, da je sedem regij od dvanajstih na rdečem seznamu, je bil razlog, da sem malo bolj podrobno pogledal, za kakšne regije pravzaprav gre. Gre za statistične regije, ki jih je dvanajst in združujejo 212 občin. Obstaja tudi še delitev na dva kohezijska sklada, ki sta tudi v dveh regijah: vzhodni in zahodni Sloveniji. Vsega skupaj zaradi pomanjkanja prostora ne bom našteval.

Umestno pa je poudariti to, da česar ni sposoben rešiti celoten sistem od zakonodajne, izvršne in pravosodne veje oblasti, je očitno sposobna rešiti samo vlada oziroma njen predsednik. Z eno potezo. Tudi z mednarodnimi posledicami oziroma učinki. Regije so tu. Ali so tudi s tiho odobritvijo ustavnega sodišča, ki je že odločalo z ustrezno, a minimalno večino glede omejitev gibanja med občinami, se še ne ve.

Hočem le povedati, da je imel tudi »ustavno nenadomestljivi« opozicijski voditelj Janez Janša možnost in priložnost, da navedeno problematiko na zakonit način uredi v preteklosti, pa tega s svojo stranko ni hotel udejanjiti oziroma prispevati poslanskih glasov za ureditev stanja. Zdaj pa je nenadoma že vse jasno, sprejeto, uresničeno, celo mednarodno verificirano, saj bo gibanje med državami pogojeno tudi z bivališčem v določeni regiji oziroma pokrajini. Zelo zanimivo. Kakšne bodo posledice te »nove« ureditve, se še ne ve. No, ali pa se pravzaprav ve!

Pred kratkim je na sliki Janez Janša kazal »Načrt ukrepov 2. vala covida-19«. To me spominja na inflacijske čase Markovića, ko je ta kazal bankovec, s katerim bo rešil državo, ki je že tonila. Opozoriti želim na to, da bo zelo verjetno neki 313. ukrep svežnja protikoronskih zakonov povzročil, da bomo res lahko le sanjali, da bo jutri morda nov dan. Brez demokracije.

Tako kot se na tiho, celo z nezakonitimi in nedemokratičnimi postopki, vendar na javen način sprejemajo takšne zgoraj navedene rešitve, se bojim, da se bom nekega dne zbudil v drugi občini, morda regiji ali celo državi. Morda celo v Avstro-Ogrski. Ali pa bom potreboval pet dovoljenj za obisk prijatelja v Ljubljani. No, verjamem, da bo neogibno vsaj eno dovoljenje za proteste proti vladi.

Miloš Šonc, Grosuplje