Potem ko je včeraj v veljavo stopila policijska ura, ki prepoveduje gibanje zunaj med 21. in 6. uro, so se v še posebno težkem položaju znašli brezdomci. Mnogi od njih nimajo strehe nad glavo, zato so negotovi, prestrašeni in sprašujejo, ali lahko pričakujejo, da jih bo preganjala policija. V odloku, ki omejuje gibanje, med izjemami brezdomci niso omenjeni niti opisani, a na ministrstvu za notranje zadeve pravijo, da je treba odlok tolmačiti življenjsko, »kar pomeni, da bi lahko šlo v primeru brezdomcev za izjemo«.

Spomladi so dobivali kazni

Društvo Kralji ulice, ki v Ljubljani skrbi za brezdomce, obvestila o tem, da brezdomci ne bodo dobivali kazni, niso dobili. »Če bo policija dobila navodila, naj jih ne preganjajo, in če bodo brezdomci res izjema, to pozdravljamo. Zagotovila za to pa nismo dobili,« pravi Hana Košan iz Kraljev ulice in dodaja, da sicer po navadi komunicirajo s posamezno policijsko postajo, ki jo bodo tudi obvestili o tem, če policisti brezdomcev ne bodo obravnavali kot izjeme. Podobne izkušnje imajo že iz časa prvega zaprtja javnega življenja. Takrat je veljala prepoved zbiranja na javnih mestih, brezdomci pa so dobili nekaj kazni. »Na začetku so jih v marcu policisti večinoma le opozarjali, naj gredo narazen, kazni pa jim niso pisali. Aprila in maja pa so začeli dobivati kazni,« pravi Hana Košan in dodaja, da so se potem zoper kazni uspešno pritoževali.

Ministrstvo za notranje zadeve pravi, da bi lahko v obdobju, »ko bo veljala tako imenovana epidemiološka ura, brezdomci uporabili zavetišča, seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ«. Marsikateri brezdomec bi to rade volje storil, a je v Ljubljani več povpraševanja kot postelj. Da za vse ne bo prostora v zavetiščih, potrjuje Hana Košan. »Postelj v zavetiščih ni dovolj. Nekateri so iz posameznih zavetišč izpadli, ker se niso držali pravil, drugi, ker v zavetiščih ni prostora.« Podobno situacijo so spomladi rešili tako, da je dala občina Kraljem ulice v uporabo stavbo na Rimski cesti, ki so jo spremenili v začasno zavetišče. A tudi te postelje so bile takrat kmalu zasedene in nekateri brezdomci so ostali na cesti.