Pravosodno ministrstvo ZDA obtožuje Google, da je vzdrževal monopol na trgih splošnega iskanja in oglaševanja pri iskanju po internetu, pri čemer je uporabljal protikonkurenčne in izključevalne prakse.

Tožba je plod več kot leto dni trajajoče preiskave, pri kateri je sodelovalo 40 pravnikov ministrstva. Namestnik pravosodnega ministra ZDA Jeffrey Rosen je dejal, da tožba pomeni prelomnico, vendar ni zadnje dejanje, ker se preiskave spletnih platform nadaljujejo.

»Današnja tožba pravosodnega ministrstva je zelo pomanjkljiva. Ljudje uporabljajo Google, ker se tako odločijo, ne pa zato, ker bi jih kdo silil ali ker ne morejo najti alternative,« je uvodoma sporočil Google.

Google je že bil pod preiskavo Zvezne komisije za komunikacije ZDA (FTC), vendar se je ta leta 2013 končala brez tožbe. Tožba pravosodnega ministrstva je tako prva velika resna tožba proti Googlu na zvezni ravni v ZDA.

Podjetje sicer preiskujejo tudi vsi pravosodni ministri zveznih držav ZDA razen Alabame. Ministrstvo je odprto za sodelovanje tudi z ministri držav, ki se doslej še niso pridružili tožbi. Razbitje velikih monopolov kot je Google in drugih na primer Facebooka sicer najbolj glasno v kongresu zahtevajo demokrati.

Google je z oglasnim poslom predvsem v povezavi s spletnim iskalnikom lani zaslužil 134,8 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 84 odstotkov vseh prihodkov podjetja.

Tožba pravosodnega ministrstva ZDA se je šele začela in bo trajala več let, saj ima Google na voljo dovolj denarja za spopad. Primerljiva je morda s tožbo pravosodnega ministrstva proti Microsoftu leta 1998 zaradi monopola spletnega brskalnika explorer, ki je trajala do dogovora o poravnavi, v kateri je Microsoft sprejel nekaj omejitev svojih praks.