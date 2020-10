Najnovejši ukrepi vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa bodo močno prizadeli turistične delavce, ki so z optimizmom gledali na bližajoče se jesenske počitnice. V slovenskih zdraviliščih in hotelih so prihodnji teden pričakovali 85- do celo 100-odstotno zasedenost, pri čemer je bilo veliko povpraševanja tudi po koriščenju turističnih bonov. V zadnjih dneh pa so zdravilišča in hoteli zaradi omejitve prehajanja meja med statističnimi regijami, katerih ni več mogoče prečkati tudi ob predhodnih turističnih rezervacijah, soočeni s številnimi odpovedmi. Mnogi se bojijo, da bodo zaradi pomanjkanja gostov in ogromnih obratovalnih stroškov morali zapreti svoja vrata.

V Termah Olimia denimo so morali zaradi velikega povpraševanja prodajo in sprejemanje rezervacij za zadnji teden oktobra ustaviti že v prvi polovici septembra, saj so bili praktično polno zasedeni. Zdaj pa se sprašujejo, ali bodo hoteli zaradi razglašene epidemije v času jesenskih počitnic sploh lahko obratovali v turistične namene. Da bo nov vladni ukrep o omejitvi gibanja med regijami povzročil ponovno zapiranje nastanitev, se bojijo tudi v Sava Turizmu, ki ima med drugim v lasti Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci in Terme Ptuj.

Razglasitev epidemije in novi ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 so posegli tudi v načrte obalnih turističnih delavcev. Na portoroški destinaciji je bilo povpraševanje za čas jesenskih počitnic na lanski ravni, hotelirji pa so si obetali dobro zasedenost. Čeprav je sicer še naprej mogoče koristiti rezervacije v domači statistični regiji, pa po pojasnilih turističnih delavcev skorajda nihče ne gre dopustovat v hotel v domači regiji. Tudi tujih gostov je zaradi epidemioloških razmer izjemno malo.

»Po informacijah naših članov so bile jesenske počitnice v večini Slovenije dobro zasedene, odlok o začasni prepovedi gibanja pa je turističnim družbam odvzel bistven del letošnjega jesensko-zimskega prihodka,« pravi direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Čeprav se v zbornici zavedajo, da je zdravje ljudi na prvem mestu, pa se je, kot dodaja, treba zavedati tudi, da takšni odloki spravljajo turistične družbe v vedno težji položaj. Z novimi ukrepi je letošnje poslovanje turističnih družb praktično zaključeno, ugotavlja Pobegajlo in pojasnjuje, da so na pristojne inštitucije skupaj s turističnimi združenji že naslovili predlog nove izdaje turističnih bonov v letu 2021 ter usmerjanje nepovratnih finančnih sredstev v družbe z največjim izpadom prihodkov.

V frizerskih salonih le ena stranka na prostor V Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) so včeraj na vlado in gospodarskega ministra Počivalška ponovno naslovili zahtevo po milejših omejitvah za frizersko in kozmetično dejavnost. Kot poudarjajo, njihovi saloni niso bili nikoli vir okužb, zato predlagajo, da se »neživljenjska omejitev na eno stranko na prostor« odpravi. Članom sekcije frizerjev in sekcije kozmetikov pri OZS se zdi nerazumno, da mora biti v 80 ali še več kvadratnih metrov velikem frizerskem salonu le ena stranka. Prav tako predlagajo, da omejitev ne bi veljala za člane istega gospodinjstva oz. za otroke v spremstvu staršev. Gostinci in frizerji so že minuli teden opozorili na hude posledice tovrstnega omejevanja dejavnosti. Takšni ukrepi po njihovem mnenju vodijo v zapiranje dejavnosti samostojnih podjetnikov in izgubo številnih delovnih mest. Ob tem opozarjajo, da se bodo frizerske in kozmetične storitve opravljale v zasebnih prostorih, kjer ne bo nikakršnega nadzora in ustrezne zaščite. »Zavedamo se resnosti razmer. Obrtniki in podjetniki smo prvi, ki si želimo, da je epidemije čim prej konec. Kljub temu pa ne smemo dovoliti, da gospodarstvo v tem času propade,« pravi predsednik OZS Branko Meh, obenem pa opozarja, da nobena od držav, tudi s slabšo epidemiološko sliko, ne omejuje dela v frizerskih in kozmetičnih salonih na zgolj eno stranko na salon. Pravilo ene stranke na 20 kvadratnih metrov površine prostora sicer velja za večino ostalih zaprtih prostorov, med drugim za avtomehanične in vulkanizerske delavnice. Vlada je imela na dnevnem redu včerajšnje dopisne seje omilitev ukrepov za frizersko in kozmetično dejavnost, s katero bi bila lahko v salonih hkrati ena stranka na 20 kvadratnih metrov, ter odločitev o obratovanju hotelov le za zdraviliško dejavnost in za vrhunske športnike. Vendar pa je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda. Kot je za Televizijo Slovenija v ponedeljek zvečer dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, hotelov ne zapirajo, ker po njihovih ugotovitvah doslej niso predstavljali vira okužb. »Poiskati moramo rešitev, da lahko nadaljujejo vsaj s svojim poslovnim delom, zdraviliško dejavnostjo in uslugami za vrhunski šport,« je poudaril.

Javni poziv za odprtje fitnes centrov Zaskrbljeni so tudi gostinci, ki so morali zapreti gostilne, in v fitnes centrih. Sekcija za fitnes, regeneracijo in rekreacijo in Slovenska fitnes iniciativa sta danes vladi poslala javni poziv proti omejevanju vadbe in zapiranju fitnesov in športno–rekreativnih dvoran. Kot so zapisali, je odlok, ki je začel veljati v soboto, med številnimi predstavniki dejavnosti še povečal že sedaj veliko negotovost in zaskrbljenost. Izpad prihodka, ob tem pa ohranjanje stroškov (najemnine, krediti-leasingi opreme, razkužila, maske, brisače...), ki jih bodo ob že nastalih stroških iz prvega vala epidemije odplačevali še vrsto let, se bo namreč ponovnim zaprtjem vrat fitnesov in športno-rekreativnih dvoran še povečal in pahnil številne gospodarske subjekte v stečaj. Raziskave in strokovnjaki povsod po svetu ugotavljajo, poudarjajo v sekciji, da nadzorovana preventivna oblika rekreativne vadbe izjemno ugodno vpliva na psihofizično stanje posameznika. Redno aktiven posameznik je tudi bolj zdrav posameznik, kar drastično zmanjša možnost okužb in dviguje odpornost imunskega sistema, opozarjajo v sekciji. Zato ob dejstvu, da NIJZ doslej ni obravnaval izbruhov okužb v fitnesih, predlagajo vladi, da ukrep omili. Svojo zahtevo so podprli s peticijo, pod katero so v 12 dneh zbrali 15.000 podpisov. Ker želijo slednje predati osebno, so predsednik vlade zaprosili za sprejem jutri opoldne v prostorih državnega zbora.

Trgovci zaradi policijske ure prilagodili delovni čas Trgovci zaradi dodatnega ukrepa za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, po katerem bo z današnjim dnem med 21. in 6. uro razen začasno prepovedano gibanje na prostem, prilagajajo delovni čas poslovnih enot. Mercatorjeve poslovalnice, ki so bile doslej odprte do 21. ure ali še dlje, bodo od danes odprte do 20.45, v Tušu bodo poslovalnice zapirali ob 20. uri. Nakupovalna središča v upravljanju družbe SES - to so Aleja Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Citycenter Celje, Europark Maribor in Center Interspar Vič, bodo od ponedeljka do petka odprta od 9. do 20. ure, ob sobotah pa od 8. do 20. ure. Izjema so trgovine Interspar, ki bodo vse dni odprte od 8. ure do 20.30. Ob nedeljah so omenjena nakupovalna središča zaprta. Petrol zaenkrat ne bo spreminjal delovnega časa svojih bencinskih servisov. Se pa to lahko, kot so dejali, v prihodnjih dneh spremeni. V OMV, drugem največjem ponudniku pogonskih goriv v državi, bodo morebitne spremembe sproti objavljali na svojih spletnih straneh. Na Trgovinski zbornici Slovenije pravijo, da bodo trgovci svoje prodajalne odpirali različno, in sicer v razponu med 7. in 9. uro zjutraj, in jih zapirali med 20. in 20.45 uro zvečer, medtem ko morajo trgovci z bencinskimi servisi pri določitvi obratovalnega časa prodajaln upoštevati še funkcijo strateške oskrbe svojih strank z gorivom. Kot pravijo, je omejitev na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko pri trgovcih že ustaljena praksa, ob tem pa dodajajo, da spoštujejo tudi vsa higienska priporočila NIJZ. Trgovci opozarjajo, da bo skrajšanje obratovalnega časa prodajaln lahko vplivalo na večjo zgoščenost potrošnikov v prodajalnah in s tem večjo možnost okužbe s covid-19, zato apelirajo na pristojne vladne predstavnike, da se prepoved gibanja oseb iz 21. ure premakne na 22. uro. Protikoronski vladni paket številka šest bi moral po oceni TZS vsebovati primernejšo porazdelitev tveganj na področju poslovnih najemnin po vzoru rešitev iz Avstrije in Nemčije, določitev pavšalnega nadomestila za vsa tista podjetja, ki so bila z vladnim odlokom zaprta, vzpostavitev delovanja poroštvene sheme za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva ter odlog uveljavitve sprememb minimalne plače s 1. januarjem 2021 na kasnejše, gospodarsko ugodnejše obdobje,

Izkoriščenih 917.000, rezerviranih še 11.000 turističnih bonov Do nedelje popoldan so prebivalci Slovenije delno ali v celoti unovčili 917.399 turističnih bonov (44,8 odstotka vseh) v skupni vrednosti 125,6 milijona evrov (35,2 odstotka njihove celotne vrednosti). Rezervacije so opravili še za 11.076 bonov v vrednosti 1,6 milijona evrov. Vlada je v peti protikoronski zakon, ki ga je DZ potrdil v četrtek, vnesla možnost, da lahko njihovo veljavnost podaljša za največ leto dni. Končna odločitev o tem naj bi padla decembra.

Preskrba s hrano po zagotovilih ministrstva ni ogrožena Preskrba s hrano tudi v drugem valu epidemije covida-19 ne bo motena in ogrožena, zagotavljajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potrošnikom svetujejo, naj ne kopičijo zalog, saj lahko zaradi pretiranega nakupovanja po njihovih besedah pride do tega, da trgovci ne bodo uspeli pravočasno napolniti izpraznjenih polic. Bi pa epidemija, ki je razglašena od ponedeljka, in posledično zaprtje določenih segmentov, ki so povezani s hrano in odkupom pri lokalnih dobaviteljih - na primer restavracij, šol, vrtcev in drugih javnih ustanov - lahko vplivala na morebitne viške ter neprodane kmetijske in živilske proizvode.