Izbira zelenjave je pravzaprav prepuščena vam. Uporabite lahko le brokoli ali le cvetačo, dodajte grah, zeleno in bučko ali pa katero od naštete zelenjave izpustite. Prilagodljivost je odlična značilnost tega recepta!

Ena boljših značilnosti juhe je tudi trik, s katerim juho zgostite. Namesto tradiciolnale mešanice vode in moke, uporabite tisto, kar je že v juhi. Malo kuhanega krompirja in tekočine zmiksajte in nato z dobljeno gosto maso juho zgostite na popolnoma naraven (in zdrav) način.

Juho lahko pripravite tudi vnaprej in jo potem enkrat pogrejete. Ker vsebuje krompir, pa zamrzovanja ne priporočamo.

Prihajamo v letni čas, ko bodo juhe glavne. Jesen in zima sta letna časa, ko imamo juhe največkrat na jedilniku. Zato so tu še tri odlične juhe, ki jih lahko pripravite to jesen in zimo:

Pa dober tek!

