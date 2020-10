Vlada je z odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je začel veljati v soboto, z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa v rdečih regijah prepovedala, v oranžnih pa močno omejila ponujanje storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih. Odlok je še povečal negotovost v panogi fitnesa in rekreacije, so poudarili avtorji javnega pisma, ki so ga naslovili na premierja Janeza Janšo, vlado in medije.

»Številni predstavniki dejavnosti smo zaradi stiske, ki se pojavlja med nami, izvajalci različnih športnih dejavnosti, iskreno zaskrbljeni,« so navedli. Izpostavili so izpad prihodka ob ohranjanju stroškov, kot so najemnine, krediti, razkužila, maske, in podobno. Stroški so se nakopičili že v prvem valu epidemije, ponovno zaprtje pa bi težave še povečalo ter pahnilo številne gospodarske subjekte iz dejavnosti v stečaj, so posvarili.

V času pandemije rekreacija in gibanje zaželena Avtorji pisma po lastnih navedbah predstavljajo več kot 80 gospodarskih subjektov, društev, strokovnih delavcev, lastnikov rekreativnih centrov ter drugih izvajalcev športno-rekreativnih fitnes programov. »Strnili smo vrste ter pregledali dobre prakse v tujini hkrati pregledali, kakšno je mnenje stroke. Raziskave in strokovnjaki povsod po svetu ugotavljajo, da nadzorovana preventivna oblika rekreativne vadbe izjemno ugodno vpliva na psihofizično stanje posameznika,« so podčrtali. V času globalne pandemije covida-19 je celo zaželeno, da se ljudje ukvarjajo z rekreacijo in gibanjem, »saj tako krepijo psiho-telo-imunski sistem - kondicijo ter dvigujejo odpornost na okužbe«, poudarjajo v pismu. Dodajajo, da je v Evropi in v svetu fitnes najbolj množična rekreacija, saj zgolj na stari celini združuje skoraj 65 milijonov vadečih.