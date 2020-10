Kot je pokazala javnomnenjska raziskava, v kateri je sodelovalo okoli 24.812 anketirancev iz vseh 27 članic EU, 77 odstotkov Evropejcev podpira zamisel, da bi morala EU zagotavljati sredstva državam članicam le pod pogojem, da nacionalna vlada spoštuje demokratična načela in vladavino prava. V Sloveniji ta delež znaša 78 odstotkov vprašanih. Vsaj sedem od desetih sodelujočih se strinja s to trditvijo v 26 državah članicah EU, izjema je le Češka.

Pogojevanje črpanja sredstev s spoštovanjem vladavine prava je ena od ključnih spornih točk v pogajanjih o 1824 milijard evrov vrednem svežnju za spoprijem s posledicami pandemije covida-19, ki trenutno potekajo v EU.

Da bi morala EU imeti na voljo več finančnih sredstev za soočanje s posledicami pandemije covida-19, meni 54 odstotkov vprašanih v EU, v Sloveniji pa 62 odstotkov. Večina se s to trditvijo strinja v 20 državah, še kaže anketa, so danes sporočili iz parlamenta.

54 odstotkov vprašanih državljanov EU meni tudi, da bi moralo imeti pri porabi dodatnih sredstev v proračunu unije javno zdravje prednost. V Sloveniji ta dežel znaša 58 odstotkov.

Dve tretjini anketirancev v celi EU in 63 odstotkov v Sloveniji se strinja, da bi morala imeti EU več pristojnosti za obvladovanje kriz, kot je pandemija covida-19. Le četrtina v EU se s to trditvijo ne strinja.

Od začetka pandemije covida-19 je Evropski parlament naročil tri posebne raziskave, ki merijo evropsko javno mnenje v času pandemije. Najnovejšo raziskavo je med 25. septembrom in 7. oktobrom 2020 izvedel inštitut Kantar na spletu in po telefonu. Anketa je bila omejena na anketirance, stare od 16 do 64 let, v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, pa od 16 do 54 let. Reprezentativnost na nacionalni ravni zagotavljajo kvote glede na spol, starost in regijo, so še navedli v parlamentu.