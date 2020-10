Dejan Verčič o tem, da država ni pripravila jasnega komunikacijskega načrta

“Če pogledamo, kdo komunicira, lahko opazimo, da komunicirajo politiki, vključno z Jelkom Kacinom, ki je v osnovi politik in ne komunikator. Ob politikih smo dobili še nekaj zdravstvenih strokovnjakov, ki so dobri zdravniki, kar pa jih samo po sebi še ne dela dobre komunikatorje in se niso pripravljali na kaj takega. Nihče ni pripravil celotnega sistema za kaj takega.”