Uporaba sosednje nepremičnine in nujna pot

Vprašanje: Sem lastnik manjše parcele, na kateri gojim nekatera sadna drevesa. Do parcele lahko pridem samo prek sosedovega zemljišča, služnosti nimam in si je niti ne želim, saj vem, da bi sosed temu nasprotoval. Me pa zanima, ali lahko vseeno dostopam do te parcele le, da bi obral nekaj jabolk in hrušk?