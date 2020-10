Vreme: Dopoldne oblačno in megleno, popoldne povečini sončno

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nižinah marsikje megleno. Čez dan bo povečini sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.