Jan Oblak

Po izračunu spletne strani transfermarkt ima po kriteriju brez prejetega gola na tekmo najboljših količnik med vsemi vratarji v 21. stoletju. Po dobrih predstavah v slovenski reprezentanci in Atleticu Madrid je poln samozavesti.

Samir Handanović

Že vso kariero brani v Italiji, kjer je velika avtoriteta in tudi kapetan Interja. Kljub bogati karieri specialist za branjenje enajstmetrovk nima še nobene lovorike, v ligi prvakov pa je debitiral šele pred dvema sezonama.

Kevin Kampl

V ligi prvakov je doslej igral za tri nemške klube (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig). Neumorni vezist s pljuči maratonca, ki ga znova vabijo v slovensko reprezentanco, je imel v lanski sezoni hudo poškodbo gležnja.

Josip Iličić

Pred prekinitvijo tekmovanj zaradi koronavirusa je bil eden najboljših igralcev v Evropi in s petimi goli najučinkovitejši Slovenec v LP. Po psihičnih težavah je šele minuli konec tedna odigral prvo tekmo in še ni v pravi formi.

Benjamin Verbič

Igranje v ligi prvakov je okusil že leta 2016 s Koebenhavnom. Zaradi poškodbe je izgubil del priprav na sezono. Uresničile so se mu želje, da bo zaigral proti Messiju in Ronaldu, saj sta Barcelona in Juventus tekmeca v skupini.

Miha Blažič

Hladnokrvni primorski štoper je eden stebrov Ferencvarosa, ki je naredil senzacijo z uvrstitvijo v LP. Blažič je tudi zgodba o uspehu, kako iz slovenske lige prideš do igranja tekme na kultnem stadionu Nou Camp v Barceloni.