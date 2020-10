Ko je Olimpija 20. avgusta po katastrofalno slabi igri izgubila na gostovanju v Kidričevem z Aluminijem z 0:1 ter je imela po treh tekmah dve točki z bledih remijev s Koprom (1:1) in Muro (0:0) ter je edini gol dosegla z enajstmetrovke, je vse kazalo, da so trenerju Dinu Skendru v Stožicah štete ure. Še zlasti po tem, ko je naivno zapravil naslov državnega prvaka in izpadel v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti povprečnemu Zrinjskemu. Na veliko presenečenje Milan Mandarić ni zamenjal 36-letnega Slavonca, ker ga je športni direktor Mladen Rudonja s kopico sladkih besed in obljub prepričal, da povsem prenovljena ekipa potrebuje čas za spoznavanje in uigravanje. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da je bila klubska blagajna prazna in bi predčasen odhod petčlanskega strokovnega štaba iz Hrvaške pomenil prevelik strošek za klub.

Osvojili 10 od 12 možnih točk

Od tedaj je Olimpija na štirih tekmah osvojila 10 od 12 možnih točk z zmagami proti trenutno skromnim Domžalam, Gorici in Celju, ki so v spodnjem delu lestvice, ter z remijem na gostovanju v Ljudskem vrtu. Olimpija osvaja točke, a to niso zmage s stilom, kot so bile v lanski sezoni pod taktirko Safeta Hadžića, ko so gledalci uživali ob atraktivni napadalni igri z veliko goli, ampak dobesedno iztrgane z zadetkom razlike. »Enako je bilo, ko je za trenerja prišel Igor Bišćan in je bilo veliko novih igralcev. Počasi napredujemo, pozimi bomo naredili selekcijo in dopolnili ekipo, nato bomo spomladi pravi,« odgovarja Mladen Rudonja na kritike o (ne)igri in pripombe, da ekipa na vsaki tekmi hodi po robu.

Skender spada med trenerje tradicionaliste, da se vse začne v obrambi. Olimpija ima glede na število prejetih zadetkov skupaj z Muro najbolj trdno obrambo lige. Pred reprezentančnim premorom je obljubil, da bodo gledalci po 14 dneh intenzivnih treningov že videli pravo podobo Olimpije. »To je zahteven proces. Proti Celju sem v enem trenutku začutil, da nikakor ne moremo narekovati ritma. Uvodnih 15, 20 minut v ofenzivnem delu nismo bili na ravni, na kakršni moramo biti, medtem ko smo v obrambi spoštovali dogovor. Najprej je treba v obrambi zaigrati čvrsto in odgovorno, da tekmec nima veliko prostora. Skozi tekmo lahko dvignemo kakovost v napadu, kar smo pokazali v Mariboru in proti Celju. To je pot, da postanemo resna ekipa, ki doma ne prejema golov in izgublja točk. Ker vsi garajo v obrambi, izgubijo del moči za napad. Pokazali smo stabilnost v obrambi, v napadu pa dvigujemo ritem v drugem polčasu, ko imamo veliko strelov, kotov in prostih strelov. Najbolj pomembno je, da je naš pritisk na gol tekmeca organiziran. Olimpija je na pravi poti do podobe, kakršno želim,« je po tekmi s Celjem izpostavil Dino Skender, ko so ga spomnili na obljubo izpred 14 dni. Olimpija ima s Samardžićem in Korunom trden štoperski par. Ko na desnem boku igra napadalno predrzni Fink, ekipi daje ritem in pozitivno energijo, medtem ko je Andrejašič zamenjava, ki ne dela veliko napak, a je nekonkreten v napadu. Na levem boku je nastala težava, saj sta se poškodovala Pavlović (na akciji reprezentance do 19 let) in Ljaskov (na tekmi s Celjem na njegovo koleno nehote padel Bezjak), zato bo vrzel moral zapolniti Hrvat Marin, ki pa je v igri preveč sebičen in vzvišen.