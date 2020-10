Šest aktualnih in nekdanjih članov obveščevalne službe GRU so obtožili, da so z zlonamerno programsko opremo napadli računalnike in podjetja po svetu ter povzročili za skoraj milijardo dolarjev škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Očitajo jim še več drugih kibernetskih napadov, med drugim na preiskavo zastrupitve nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke z novičokom.

Pomočnik ameriškega pravosodnega ministra John Demers je danes pojasnil, da je ekipa verjetno odgovorna za najbolj uničujoč niz kibernetskih napadov, ki so jih kadarkoli pripisali eni skupini. Čeprav jih sumijo tudi vpletanja v ameriške volitve leta 2016, ti očitki niso del obtožnice.