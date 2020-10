A očitno želi ministrstvo to spremeniti: danes so namreč najemniki in uporabniki prostorov prejeli predlog kulturnega ministra Vaska Simonitija, naj sporazumno prekinejo najemno pogodbo in se izselijo do konca januarja. Ministrstvo kot razlog za izpraznitev navaja, da stavbo »potrebuje zase«, češ da jo bo zaradi dotrajanosti obnovilo, od uporabnikov pa zahteva, naj sporazum o izselitvi podpišejo v roku osmih dni, sicer bo na njihove stroške ubralo sodno pot.

Ta presenetljiva poteza ministrstva za kulturo, ki zaradi krize že tako prizadete nevladne organizacije ter ustvarjalce meče na cesto (dopis ne omenja možnosti zagotovitve nadomestnih prostorov ali pa vrnitve v stavbo po prenovi) ravno v času, ko je epidemija spet ustavila večino kulturne produkcije, je že sprožila val ogorčenja. Številni jo razumejo kot še en poskus vlade, da bi škodovala tistemu delu nevladnega sektorja, ki je pogosto kritičen do oblasti. Dodatnih pojasnil nam ministrstvo danes ni posredovalo.