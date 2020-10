Dirka, ki je bila od leta 1995 standardno v avgustovsko-septembrskem terminu, se bo zaradi koronavirusa in sprememb terminov Toura in Gira končala šele 8. novembra v Madridu. Jubilejna preizkušnja ne bo imela klasičnih 21 etap, ampak so jo skrajšali na 18, zato bodo kolesarji letos prevozili le 2882,8 kilometra (Tour 3470, Giro 3497,7). Po prvotnem načrtu bi se morala začeti 14. avgusta v Utrechtu na Nizozemskem – v tej državi bi bile uvodne tri etape – in obiskati tudi Portugalsko (dve etapi), toda oboje je odpadlo. Za nameček se bo prvih šest etap pokrivalo z zadnjimi šestimi na Giru, ki se bo končal v nedeljo, 25. oktobra, v Milanu.

Koronavirus in slabo vreme Vseeno naj bi bila trasa ena najtežjih v zadnjih letih: osem hribovitih etap, pet gorskih, štiri ravninske in en kronometer. Le dve sta daljši od 200 kilometrov, najdaljša pa je 15. z 230,8 kilometra. A nad Vuelto visi grožnja pandemije, kajti Španija je ena najbolj prizadetih držav v Evropi. Prireditelji so sicer poskrbeli za ostre varnostno-preventivne ukrepe: mobilni laboratorij za testiranja z zmogljivostjo analize tisoč vzorcev dnevno, brez gledalcev na startu in cilju etap, zaprtje dostopa gledalcem na vse glavne vzpone… Tudi španski minister za zdravje Salvador Illa opozarja, da je zaradi pandemije »stanje v državi skrb zbujajoče, nestabilno in krhko«. A poleg koronavirusa jo lahko zelo zagode še vreme. Drugače kot avgusta ali septembra je konec oktobra in v začetku novembra lahko zelo deževno, mrzlo, možen je tudi sneg. Na startu bo 22 ekip s po osmimi kolesarji, med njimi trije Slovenci: Primož Roglič (med dirko bo 29. oktobra praznoval 31. rojstni dan), Matej Mohorič (danes je dopolnil 26 let; na Vuelti 2017 je dobil etapo) in 35-letni Grega Bole (oba Bahrain-McLaren). Lansko skupno zmago bo branil Roglič (tretjeuvrščeni Tadej Pogačar je že končal sezono), ki je na največji svetovni stavnici glavni favorit. Kvota nanj je 2,40, sledijo pa mu klubski kolega in Nizozemec Tom Dumoulin (6,00), Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers, 8,00), Francoz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ, 10,00), Španec Enric Mas (Movistar), Rus Aleksander Vlasov (Astana, oba po 13,00), Španec Alejandro Valverde (Movistar, 15,00) in Britanec Chris Froome (Ineos-Grenadiers, 17,00).