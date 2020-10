Igor Horvat (SDS) in Mojca Sojar (NSi) sta se v imenu svojih svetniških klubov zavzela za umik točke z dnevnega reda in izpostavila, da je nepotreben, saj področje podrobno ureja zakon o varstvu javnega rega in miru. Sojarjeva je ocenila, da želi Levica doseči politikantsko izmenjavo mnenj. »Ker smo v mestnem svetu predstavniki različnih političnih opcij, lahko ta razprava hitro pripelje do nestrpnosti in neprimernih besed,« je posvarila.

Vodja svetniškega kluba Levica Milan Jakopovič je izpostavil, da zakon, ki ga izpostavljajo predlagatelji umika točke, ne preprečuje izvajanja aktivnosti paravojaških milic in nacionalističnih skupin na zasebnih zemljiščih in druženjih, zato jim je treba jasno in nedvoumno izraziti negostoljubje.

Njegova strankarska kolegica Urška Honzak (Levica) je dodala, da je statutarno pravna komisija ugotovila, da sklep ni v neskladju z zakonodajo ali katerimikoli drugimi predpisi. »Gre za simbolni sklep, s katerim bomo v Ljubljani odrekli dobrodošlico nezaželenim skupinam, ki tudi protizakonito delujejo,« je bila jasna.

S Honzakovo se je strinjala tudi Maša Kociper (SAB), ki je v imenu svetniškega kluba samostojnih svetnikov izpostavila, da gre za izjemno pomembno simbolno gesto mestnega sveta. »Gre za ekscesni primer, ko skupina posameznikov misli, da lahko v praksi izvaja pooblastila, ki so v vsaki normalni in demokratični državi pridržana vojski in policiji,« je poudarila in dodala, da je treba takšno ravnanje obsoditi na vseh nivojih.

Tudi Martina Vuk (SD) je menila, da je mestni svet tisto telo, ki daje sporočila v imenu mesta, da takšne skupine v prestolnici nimajo kaj iskati.

»Spoštovani pobudniki tega sklepa, če bi bili tako prijazni, kot se predstavljate, da boste vse nezaželene ljudi, ki pridejo v Ljubljano, dali na nek seznam, potem bodite tako pošteni in dodajte na seznam pripadnike antifa skupin, ki so na predvečer dneva državnosti rezali gume po Ljubljani in naredili škodo na več kot 30 avtomobilih. Dajte tja ljudi, ki kričijo, da je premierja Janeza Janšo treba ubiti, kar je dokumentirano, dajte tja umetnike, ki kažejo gole riti sredi Prešernovega trga, dajte tja ljudi, ki vlečejo televizijskim snemalcem kamere iz rok, dajte tja tudi ljudi, ki slabo govorijo slovenski jezik in kričijo policistom, naj gredo nazaj v svoje vasi, češ da je mesto Ljubljana njihovo,« pa je pozval Zvone Čadež (SDS).

Ob negodovanju zagovornikov sklepa je župan Zoran Janković svetnike pozval h kulturni razpravi. »Gospod Čadež, vi imate vso pravico za prihodnjo sejo predlagati, da še koga izključimo. Na koncu lahko določite, kdo sploh lahko ostane v Ljubljani. Pravico imate do tega,« je dejal župan, svetnike pa prosil, naj bodo spoštljivi do govornika.

Pred samo obravnavo točke sta svetnika NSi Sojarjeva in Jožef Horvat sejo zapustila. Kot je dejal Horvat, v tej razpravi ne bosta sodelovala.

Janković je svetnike pozval, naj sklep sprejmejo hkrati s sporočilom, da v Ljubljani živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti. Pozdravil je zakon, ki ga je sprejel državni zbor in sporoča, da v tej državi ne more biti paravojaških milic, da je lahko samo ena vojska in ena policija. »To, da so šli v predsedniško palačo, da so poskušali iti v DZ, je zame žalitev obeh institucij,« je dejal.

»Kot veste, so bili vsi protesti, tudi proti prejšnji vladi, s strani mestne občine sprejeti. Državljani imamo pravico, da izkažemo svojo voljo, če to počnemo na miren in spoštljiv način,« je še dejal župan. Na koncu so svetniki z 31 glasovi za in brez glasu proti sklep podprli, in to brez razprave o sami točki dnevnega reda.