Na legendarnem spisku, ob katerem se bo trlo razprav med ljubitelji nogometa po celem svetu, ni slovenskih nogometašev. S prostora bivše Jugoslavije pa je nominiran le legendarni nekdanji član beograjske Crvene zvezde Dragan Džajić.

Z njim za položaj najboljšega levega krila konkurirajo Oleg Blohin, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Thierry Henry, Ronaldo, Roberto Rivelino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge in Hristo Stojčkov.

Na seznamu je po 10 najboljših vratarjev, desnih, levih in srednjih branilcev, levih in desnih kril ter srednjih napadalcev. Po 20 pa je ofenzivnih in defenzivnih veznih nogometašev.