»Čeprav socialni dialog tudi pri prvih štirih protikorona zakonih ni bil povsem v skladu s pravili ESS, kar smo zaradi krize razumeli, pa so bili predlogi relativno usklajeni. Pri petem protikorona zakonu pa rešitve, tudi zelo pomembne, niso bile usklajene, ob tem pa so se tudi že usklajene spremembe spreminjale, tako da zakon, ki je šel v DZ ni zakon, ki je bil usklajevan na ESS,« je na današnji tiskovni konferenci sindikalnih central povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

Sindikate je še dodatno razburilo, da je vlada zakon o demografskem skladu vložila v DZ brez javne obravnave in usklajevanja s socialnimi partnerji, s čimer je, kot je opozorila Jerkičeva, šla »čez vsa pravila o socialnem dialogu«. Ob tem je dodala, da se minister za delo Janez Cigler Kralj v zadnjem mesecu dni ni niti enkrat sestal s sindikati, prav tako ga ni bilo na zadnji seji ESS, na kateri je bilo na dnevnem redu tako stanje socialnega dialoga v Sloveniji kot tudi zakon o demografskem skladu.

K izboljšanju socialnega dialoga je pozval tudi predsednik Pergama Jakob Počivavšek . Kot je dejal, so sicer v preteklosti socialni partnerji zakonodajne predloge usklajevali tudi že po tem, ko so ti bili v zakonodajnem postopku, vendar se je to dogajalo takrat, kadar so se o tem dogovorili in je obstajala zaveza, da bodo dogovorjene rešitve upoštevane. V zadnjih primerih pa lahko zakon očitno spreminjajo le še politične stranke.

»Trditve vlade, da je socialni dialog dober, ne držijo,« je dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, in poudaril, da na njegovo demontažo ne bodo pristali. Opozoril je, da je socialni dialog ena temeljih pridobitev zahodne participativne demokracije, in da ne smemo dopustiti, da bi nas Janševa vlada tudi na tem področju spravila na raven Višegrajske skupine (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska), kjer socialni dialog praktično ne obstaja. Štrukelj je pojasnil, da sindikati ne prekinjajo socialnega dialoga, ampak pozivajo vlado, da ga ohrani v skladu s pravili ESS. V nasprotnem primeru bo spopad neizbežen, je opozoril.

Cigler Kralj: Naša vlada je socialna vlada

Na ministrstvu za delo poudarjajo, da je sedanja vlada socialna vlada, njena primarna skrb od nastopa mandata pa je omejitev števila okužb in posledic, ki jih ima Covid-19 na vseh področjih. Z vsemi do sedaj sprejetimi ukrepi so, kot pravijo, zaščitili in ohranili vsaj 300.000 delovnih mest ter zagotovili pomoč najbolj ranljivim skupinam. Ob tem zagotavljajo, da bodo ukrepi vlade tudi v bodoče oblikovani na način, ki bodo olajšali položaj delodajalcem, zaposlenim, najbolj ranljivim skupinam ter vsem, ki jih je korona kriza prizadela.

Kot so pojasnili že v petek, je ministra Ciglerja Kralja na seji ESS nadomeščal državni sekretar Cveto Uršič, ki je v skladu s pravili ESS v imenu ministra predlagal, da se točka dnevnega reda o socialnem dialogu preloži.

Cigler Kralj sicer pojasnjuje, da je pogajalska skupina na petem protikorona zakonu delala več kot dvajset ur, da so uskladili praktično vse rešitve na področju ministrstva za delo, pri čemer ocenjuje, da je šla vlada obema socialnima partnerjema »v marsičem naproti«. Minister očitke sindikatov zavrača. »Izhodišče, ki me vodi v dialogu s socialnim partnerji, ostaja skrb in namera, da se na njihove potrebe odzivamo hitro in učinkovito. Razmere so zahtevne, a iskanje rešitev vedno poteka v tripartitnem socialnem dialogu. Zato je pomembno, da nihče od socialnih partnerjev ne sprejema prenagljenih odločitev,« je danes povedal Cigler Kralj in dodal, da je roka dialoga z obema socialnima partnerjema vedno ponujena.