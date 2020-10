S kazensko ovadbo so kriminalisti v petek 51-letnega osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, ostale tri pa čaka kazenska ovadba. Pri vseh štirih so opravili tudi hišne preiskave, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

V hišni preiskavi pri 51-letnem osumljencu so kriminalisti zaradi očitnega nesorazmerja med obsegom premoženja in njegovimi dohodki zasegli in zavarovali premoženje v višini okoli 100.000 evrov, za katerega obstaja sum, da je nezakonitega izvora. Gre za več osebnih vozil.

Prav tako so mu zasegli še dobrih pet ton pralnih sredstev, ki jih je osumljeni pakiral v ponarejeno embalažo znanih blagovnih znamk in prodajal kot originalno blago. Za omenjeno je osumljen storitve kaznivega dejanja preslepitve kupcev.

V preiskavi, ki je potekala od septembra lani, je bilo ugotovljeno, da je kriminalna združba v sodelovanju z za zdaj še neznanimi sostorilci iz Litve organizirala tihotapljenje cigaret beloruske tobačne znamke iz Ruske federacije na carinsko območje EU. Tobačne izdelke so najpogosteje s tovornimi ladjami pripeljali do pristanišč v Belgijo in na Nizozemsko, kjer so tovor naložili na vozila slovenskih prevoznikov in ga pripeljali v Slovenijo.