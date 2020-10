Predsednik hrvaške vlade in države se medsebojno javno verbalno napadata z nediplomatskimi besedami, pogosto celo z žalitvami na osebni ravni. Pa čeprav sta oba vstopila v visoko politiko po nabiranju diplomatskih izkušenj na hrvaškem zunanjem ministrstvu in tudi v hrvaških diplomatskih predstavništvih.

Plenković: »Če bi bil on, bi verjetno dejal, da gre za 54-letnega smrkavca, a tega ne bom rekel«

Plenković je v soboto obtožil Milanovića, da s svojimi izjavami in obnašanjem destabilizira institucijo predsednika države in postavlja pod vprašaj njen namen. Hrvaški premier meni, da hrvaški predsednik tudi relativizira ocene o radikalizaciji hrvaške družbe ter prizadevanja vlade in njenih institucij za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Milanoviću prav tako očita, da je v zadnjih tednih omalovaževal delo državnega tožilstva in pravosodja ter akterje civilne družbe, ki so po Plenkovićevi oceni podpirali Milanovića in mu pomagali pri zmagi na predsedniških volitvah. Meni, da je Milanović v času, ko je bil hrvaški premier radikaliziral hrvaško družbo z izjavami »mi ali oni«, covid-19 pa je primerjal s kariesom. »Opažam, da je znova začel z različnimi žalitvami. Če bi bil on, bi verjetno dejal, da gre za 54-letnega smrkavca, a tega ne bom rekel,« je izjavil Plenković konec prejšnjega tedna.

Milanović je verbalno ofenzivo proti Plenkoviću zaostril prejšnji mesec po izbruhu afere s šefom energetske družbe Janaf, Draganom Kovačevićem. Hrvaški predsednik je med drugim priznal, da je tudi sam hodil v zasebne Kovačevićeve prostore sredi Zagreba na kosilo in druženja z izbranimi poslovnimi in političnimi krogi tudi v času zaprtja hrvaškega gospodarstva zaradi izbruha epidemije covida-19.

Obenem je Plenkoviću zastavil vprašanje, kako to, da ni nič vedel o korupciji v strateškem javnem podjetju, kot je Janaf, in je letos podaljšal mandat Kovačeviću, čeprav je bil pod drobnogledom policije zaradi domnevnih malverzacij s podelitvami donosnih poslov na javnih razpisih Janafa.

Če pa Plenković tega ni vedel, je to še bolj nevarno, ker da premierja očitno ne zanima, kaj se dogaja v državi, je ocenil Milanović. Jezen odziv predsednika države je bil verjetno tudi posledica dejstva, da ni bil obveščen o tajnem policijskem nadzoru Kovačevića. V Kovačevićev »klub« so na zasebna druženja hodili najmanj trije ministri iz Plenkovićeve vlade, kar hrvaškem premierju zaenkrat ni bilo sporno, kot je bilo sporno, da je tja hodil Milanović.