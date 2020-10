Številke, ki jih je za STA danes posredovala Finančna uprava RS (Furs), kažejo, da je bilo do nedelje delno ali v celoti unovčenih 44,8 odstotka bonov. Vseh upravičencev je namreč 2,05 milijona.

Skupna vrednost vseh bonov je 356,9 milijona evrov, kar pomeni, da je bilo do nedelje popoldan izkoriščene 35,2 odstotka njihove celotne vrednosti.

Trenutno velja, da je bone mogoče izkoristiti do konca leta, najpozneje za nočitev z 30. na 31. december. Rezervacije so že opravljene za 11.076 bonov, kar je pol odstotka vseh izdanih bonov. Približno tolikšen odstotek skupne vrednosti bonov predstavlja tudi vrednost, za katero prebivalci Slovenije že vedo, kje jo nameravajo porabiti, in imajo za to opravljeno rezervacijo.

Vlada je sicer z današnjim dnem za celotno državo znova razglasila epidemijo covida-19. Oblikovala je tudi seznam t. i. rdečih regij s slabo epidemiološko situacijo (kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev) in omejila gibanje prebivalcev teh regij na njihove meje. Regij je sicer 12, od tega je rdečih devet.

Je pa vlada med izjeme, ki lahko kljub bivališču v rdeči regiji prestopijo njeno mejo, uvrstila tiste, ki so imeli do dneva uvedbe ukrepa - torej do 15. oktobra - že rezerviran dopust. To država omogoča tako v primeru plačila s turističnimi boni kot v primeru drugačnega načina plačila. Ukrep bo še zlasti pomemben v času prihajajočih jesenskih šolskih počitnic.

Čeprav je dopustovanje dovoljeno, pa ga vlada v luči poslabšanih epidemioloških razmer odsvetuje. Tudi zato je v peti protikoronski zakon, ki ga je DZ potrdil prav tako v četrtek, vnesla možnost, da lahko njihovo veljavnost podaljša za največ leto dni. Končna odločitev o tem naj bi sicer padla decembra.