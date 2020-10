V eni od preiskav pristojna irska komisija ugotavlja, ali ima Facebook pravno osnovo za obdelavo osebnih podatkov otrok, ki jo izvaja, in ali ima ustrezna varovala, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisali v komisiji.

V drugi preiskavi pa ugotavljajo, ali so nastavitve računa na Instagramu primerne za otroke, in odgovornost podjetja za zagotavljanje pravic otrok kot ranljivih oseb na področju varovanja podatkov, so še navedli.

Preiskavi so sprožili po pritožbah, v katerih so bile identificirane morebitne skrbi, ki potrebujejo nadaljnje preverjanje, je še sporočila komisija.

Vodijo ju na podlagi splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR). Podjetjem, ki ne spoštujejo pravil, lahko regulatorji naložijo kazen v višini do štirih odstotkov letnega globalnega prometa ali do 20 milijonov evrov, odvisno od tega, kateri znesek je višji.

Irski regulator je za preverjanje spoštovanja GDPR s strani Facebooka pristojen, ker ima ta evropski sedež na Irskem.