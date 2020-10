V televizijskem nagovoru je Conte še pozval Italijane, naj bodo karseda previdni v teh, kot je dejal, kritičnih razmerah. »Vlada bo opravila svoje delo, to pa morajo narediti tudi vsi državljani,« je poudaril. Dejal je še, da se je vlada trdno odločena izogniti splošni karanteni, kakršna je veljala spomladi.

Županom je dal pooblastila, da lahko po 21. uri zaprejo trge, kjer se ljudje radi zbirajo zvečer, delodajalce pa pozval, naj čim več delavcem odredijo delo od doma.

V skladu z novimi ukrepi veljajo omejitve za rekreativne športne dejavnosti, fitnes centri in bazeni pa imajo teden dni časa za prilagoditev na nove ukrepe, sicer bodo morali zapreti vrata. Stavnice se bodo morale zapreti najkasneje ob 21. uri.

V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili 4325 novih okužb z novim koronavirusom, so danes sporočili z Inštituta Roberta Kocha (RKI). V primerjavi z 2467 potrjenimi okužbami pred točno tednom dni je tako današnja številka vsekakor visoka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi porasta okužb v Švici zaostrujejo ukrepe

Zaradi porasta okužb z novim koronavirusom od danes v Švici znova veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim so zaščitne maske obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih pa tudi na postajah javnega potniškega prometa. Poleg tega je prepovedano druženje več kot 15 ljudi na javnih krajih.

Oblasti poleg tega odsvetujejo kakršnokoli zbiranje v zasebnih prostorih. Če se več kot 15 ljudi zbere na zasebnih dogodkih, kot so poroke ali zabave, pa morajo nositi maske, razen če sedijo, pijejo in jedo. Poleg tega lahko restavracije, bari in nočni klubi strežejo samo goste za mizami.

V švicarskem kantonu Bern pa so regionalne oblasti znova prepovedale dogodke z več kot 1000 udeleženci. To bo vplivalo predvsem na profesionalni nogomet in hokej. Prepoved dogodkov z več kot 1000 udeleženci so sicer po vsej Švici odpravili 1. oktobra.