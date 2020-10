Skaza s svojo najnovejšo trajnostno inovacijo prispeva k čistejšim oceanom na dveh nivojih. Prvi je uporaba materiala, ki bi sicer prosto plavajoč ogrožal celoten ekosistem, drugi pa odločitev, da del sredstev od prodaje namenijo čiščenju oceanov. Ta so namenjena priznani ameriški neprofitni organizaciji Ocean Voyages Institute, ki med drugim raziskuje problematiko zloglasne velike pacifiške cone smeti, velike za tri Francije, sodeluje na misijah po vsem svetu ter organizira čistilne akcije odstranjevanja ribiških mrež in drugih plastičnih odpadkov iz oceanov.

Oceanski odpadki v recikliranje Leta 2019 so odstranili skoraj 40 ton odpadkov, letos že več kot 170 ton, od tega 103 v največji čistilni akciji doslej, za leto 2021 pa so si zadali še bolj ambiciozen cilj – odstraniti kar 500 ton odpadkov, ki bodo nato reciklirani in namenjeni ponovni uporabi. Pri tem jih bodo podprli prav vsi, ki bodo kupili bokashi organko 2 ocean, saj bo Skaza od vsakega prodanega izdelka dva evra namenila čiščenju oceanov. Majhen, a pomemben korak k ohranitvi našega planeta je moč narediti že zdaj, saj je slovenska inovacija iz recikliranih ribiških mrež od danes naprej na voljo v redni prodaji na Skazini spletni strani.

Kako nastane bokashi organko 2 ocean Proces se začne z ročnim zbiranjem ribiških mrež v pristaniščih, pri ribičih in v ladjedelnicah, kjer potekajo obnove starejših ladij. Zbrane mreže v posebnem obratu zmeljejo v drobne delce, nato sledi implementacija postopkov frakcij. Tam jih očistijo, depolimerizirajo in dodajo dodatke, ki material osvežijo. Nastane predelan granulat, ki ga z brizgalnimi stroji predelajo v nov izdelek. Ta je skoraj v celoti reciklat. Certificirani material se lahko docela kosa z novimi, ravnokar nastalimi materiali iz surove nafte, saj so mu vrnjene vse njegove mehanske, kemijske in termične lastnosti.