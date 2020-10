V torek bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala, zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo predvsem na Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad srednjo in južno Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka z vetrovi zahodnih smeri nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Suho bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden in spodbuden. V torek se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala.