Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je za STA pred dnevi pojasnil, da gre v osnovi za reševanje anomalij v sistemu, izstop iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja pa je ena od teoretičnih možnosti. Pogovorov s socialnimi partnerji še niso začeli, saj bodo najprej zbrali mnenja in poglede resorjev, kje zaznavajo največ anomalij, kakšne te so in kako bi jih reševali.

Osnovno izhodišče pa je, da se masa plač za posamezno poklicno skupno ne sme povečati, sicer bi to povzročilo neke vrste domino efekt z zahtevki vsake od poklicnih skupin po povišanju plač tudi znotraj njihove poklicne skupine. In temu se želijo izogniti.

V enotnem plačnem sistemu po besedah Koritnika manko enotnosti in kakovosti »Govorimo o enotnem plačnem sistemu, a težko govorimo o enotnosti v sistemu, v katerem si ena poklicna skupina povprečno plačo v petih letih dvigne za skoraj 50 odstotkov, druge poklicne skupine pa le za deset,« je opozoril Koritnik. Kot je dejal, je bilo leta 2008 pri javnih uslužbencih razmerje med najnižjim in najvišjim plačnim razredom 1 proti 10, sedaj smo približno na razmerju 1 proti 4. Prav tako po njegovih besedah težko govorimo o kakovostnem sistemu. Kot primer je izpostavil napredovanja: z oceno odlično, ki je pogoj za napredovanje, je ocenjenih več kot 90 odstotkov javnih uslužbencev. Na pravnem področju, kjer je deloval prej, na primer prihaja do primerov, ko ima strokovna sodelavka višjo plačo kot njena nadrejena sodnica, hkrati pa strokovna sodelavka ni zavezana nezdružljivosti funkcij in lahko popoldne opravlja še kakšno drugo dejavnost. Težava je tudi privabljanje mladih talentov v javni sektor in njihova ohranitev v sistemu, je dejal minister. Kot primer področja, kjer so težave pri pridobivanju strokovnega kadra, pa je izpostavil informacijsko tehnologijo. Na vprašanje, ali sam vidi kakšno poklicno skupino, ki bi res morala izstopiti iz plačnega sistema, minister odgovarja, da so težave v vsaki poklicni skupini in »kar koli bi rekel, bi prejudiciral«. Je pa prvi korak vsakega kompetentnega sogovornika, da najprej pogleda in da dobro preuči stanje. Zato so za mnenje zaprosili resorje, potem pa se bodo usedli tudi s socialnimi partnerji, je pojasnil. Pogovarjali so se, da bi resorji mnenja pripravili v nekaj tednih, a razmere zaradi novega koronavirusa prekinjajo in odlagajo marsikateri njihov načrt in je fokus vsekakor najprej na zagotavljanju zdravja in pogojev, da se širjenje virusa omeji. A je, kot je dodal, tudi vprašanje plačnega sistema javnega sektorja ena od pomembnih stvari, prenova plačnega sistema je med drugim zaveza v koalicijski pogodbi, in bodo to vprašanje ustrezno naslovili. »Vsi moramo imeti isti cilj, da je ta sistem vzdržen, da je pravičen, da pa zagotavlja tudi ustrezno delovno okolje za javne uslužbence,« je poudaril Koritnik.