Po vzporednih meritvah, ki sta jih izvedli dve zasebni agenciji za javnomnenjske raziskave, je kandidat levice oziroma Gibanja za socializem (MAS) Luis Arce na nedeljskih predsedniških volitvah dobil prepričljivo večino, in sicer od 52,4 do 53 odstotkov glasov. Drugo mesto je pripadlo Carlosu Mesi, ki ga je predlagala desnosredinska koalicija Civilna skupnost, zanj naj bi glasovalo od 30,8 do 31,5 odstotka volilcev. Na tretjem mestu pa je v teh merjenjih pristal skrajno desni kandidat in verski fundamentalist Luis F. Camacho s 14,1 odstotka glasov. Še dva kandidata naj bi zbrala manj kot dva odstotka glasov.

Televizijski mreži Unitel in Bolivision sta podatke objavili malo pred polnočjo oziroma nekaj ur po zaprtju volišč, kar je vznemirilo predvsem voditelje MAS, kajti običajno so podatki vzporednega glasovanja znani takoj, ko se volišča zapro. Zmotilo jih je tudi, ker je volilna komisija dan pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami napovedala, da tokrat ne bo objavila izidov »hitrega preštevanja glasov«, kot je to storila na vseh prejšnjih volitvah.

Kaj bodo storili poraženci? Po objavi rezultatov vzporednih volitev je Arce svoje privržence nagovoril, naj ne nasedajo provokacijam in naj mirno počakajo na uradne izide. Oglasila sta se tudi bivši predsednik Evo Morales (2006–2019) in predsednica začasne desničarske vlade Jeanine Anez. Morales je na tiskovni konferenci v Buenos Airesu, kjer je po bolivijskem državnem udaru novembra lani dobil zatočišče, izjavil, da pomeni zmaga MAS »obnovitev demokracije v Boliviji«, in ob tem čestital Arceju pa tudi kandidatu za podpredsednika države Davidu Choquehuanci, ta je bil v času njegove vlade zunanji minister. Morales je poudaril, da je MAS dobil večino tudi v obeh domovih parlamenta. Anezova pa je čestitke za zmago »gospodu Arceju in gospodu Choquehuanci« sporočila prek twitterja. Oba sta iz vrst staroselcev, do katerih imajo Anezova in pripadniki desnih strank rasističen in zaničevalni odnos. Čeprav je Anezova s čestitko posredno priznala poraz, pa po mnenju opazovalcev podporniki desnice in skrajne desnice, predvsem iz bogate pokrajine Santa Cruz, izidov ne bodo sprejeli. Tako sklepajo po predvolilnih dogodkih, ko so grozili, širili lažne informacije in napovedovali volilno prevaro stranke MAS. K stopnjevanju napetosti pred in med glasovanjem je prispeval tudi desničarski minister za notranje zadeve Arturo Murillo Prijic (po materi potomec hrvaških izseljencev) z odredbo, da volišča varujejo vojaki v polni bojni opremi. Odgovoren je tudi, da se je mejna policija fizično lotila in pridržala nekatere tuje opazovalce ob prihodu na letališče v La Pazu. Med temi je bil argentinski poslanec Federico Fagioli ter posamezni člani delegacije Evropske levice, je povedala slovenska opazovalka Valentina Škafar, ki je bila kot predstavnica slovenske levice v delegaciji.

Nakupovalna panika Zaradi strahu pred neredi in spopadi je večja bolivijska mesta zajela nakupovalna mrzlica. A se ni zgodilo nič takega. Opazovalka v evropski misiji je izrekla pohvalne besede bolivijskemu ljudstvu, ker se je volilnega dne udeležilo mirno in v velikem številu, in ljudi pozvala, naj v miru pričakajo končne rezultate. Volitev se je po uradnih podatkih udeležilo 67 odstotkov od 7,3 milijona volilnih upravičencev. Tudi misija opazovalcev Organizacije ameriških držav (OEA), ki je lani brez dokazov in na podlagi izmišljenih informacij o volilni goljufiji sodelovala pri odstavitvi Moralesa s predsedniškega položaja, je danes pohvalila »civilizirano obnašanje volilcev«. Zanimivo je, da je izid vzporednih volitev enak tistemu oktobra lani, ko je zmagal Morales, a je bil potem zaradi obtožb o prevari prisiljen odstopiti in zapustiti državo.