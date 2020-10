To poznamo denimo že tudi pri modelih focus in fiesta, zdaj pa tudi pri tourneu customu in transitu customu uvajata oblikovanje po navdihu športnih terencev, izstopata pa tudi z edinstveno opremo notranjosti in diferencialom z omejenim zdrsom za pustolovske zasebne in poslovne uporabnike.

Ford na ceste pošilja nove čvrste in na grobe ceste pripravljene verzije transita, transita custom in tudi bolj sofisticiranega potniškega tournea. Vsem je skupno, da so dobili bolj terensko navdahnjeno obliko in nekatere dodatke.

4 različice terensko obarvanih Fordovih dostavnih in potniških dostavnih vozil so po novem na voljo. Največji transit je v več karoserijskih različicah na voljo v verziji trail, ki po zgledu na poltovornjak raptor izstopa z velikim napisom Ford na prednji maski, v enaki verziji pa je na voljo tudi manjši transit custom. Izvedenka active je medtem prav tako na voljo za transit custom in tudi za potniškega tournea customa.

3 po moči različni 2-litrski turbodizelski motorji ecoblue so na voljo pri novincih. Najšibkejša različica premore 95 kilovatov (115 konjev) moči, srednja 125 kW (170 KM), najmočnejša pa se lahko pohvali s 132 kW (180 KM). Vse motorje lahko dopolnjuje samodejni ali ročni menjalnik

Različici active in trail dokazujeta, kako vsestranska in zmogljiva je paleta transitov. Od poslovnih uporabnikov, ki morajo delati na odmaknjenih področjih, do dogodivščin željnih družin, ki iščejo vozilo za svoje pustolovščine – na voljo je transit za vse sloge in vse zahteve.

Hans Schep, generalni direktor za gospodarska vozila pri Fordu Evropa

4-kolesni pogon je za uporabnike, ki delajo v zahtevnejših okoljih, na voljo pri modelu transit trail. Gre za inteligentni štirikolesni pogon, ki tesno sodeluje z elektronskim nadzorom stabilnosti vozila in stalno spremlja oprijem, da za kar najmanj vrtenja koles »v prazno« na spolzkih podlagah samodejno porazdeli navor kolesom z najboljšim oprijemom. Pri različicah s sprednjim pogonom je za boljši oprijem vgrajen novi mehanski diferencial (mLSD), ki zagotovi dodaten oprijem na neutrjenih, spolzkih ali mehkih podlagah.

5. leto zapored je bila lani družina gospodarskih vozil ford transit najbolj priljubljena v Evropi.