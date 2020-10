AWD, 4WD, 4x4, XWD, xDrive, 4matic… Imen in nazivov, ki pri različnih znamkah označujejo različne načine štirikolesnega pogona, je veliko. Nemara najbolj čislan in izmed »neklasičnih« najbolj znan pa je quattro. S to oznako štirikolesni pogon (beseda quattro v italijanskem jeziku pomeni številko štiri) pri svojih avtomobilih že vrsto let označujejo pri Audiju. A še preden so jo začeli v ta namen uporabljati pri vseh svojih avtomobilih s štirikolesnim pogonom, je bil tu en sam model avtomobila, ki mu je bilo ime – quattro. Audi quattro.

Seveda ni treba poudarjati, da je tudi ta premogel štirikolesni pogon, ki takrat ni bil prisoten med »običajnimi« cestnimi avtomobili, med drugim pa je eden glavnih krivcev, da dandanes sploh govorimo o »veliki nemški trojki«, v katero med proizvajalce premijskih avtomobilov poleg BMW in Mercedesa štejemo tudi Audi. V 70. letih si je namreč eden od takratnih najpomembnejših ljudi znamke iz Ingolstadta Ferdinand Piëch zadal neskromen cilj, da bi Audi »iz majhne bavarske znamke, ki proizvaja običajne avtomobile za mesarje in kmetovalce, postal globalna avtomobilska sila s paleto prestižnih štirikolesnikov«. In prvi korak v smeri tega, da bo nekoč enakovreden izzivalec Mercedesu in takrat hitro rastočemu BMW, je bil prav audi quattro.

Po snegu mimo vseh

A preden bi se lahko podal na tako zahtevno pot, je moral Piech prepričati svoje nadrejene pri Volkswagnu, lastniku Audija. Pri čemer je bil trdno prepričan, da bi atraktiven avtomobil s štirikolesnim pogonom, ki bi razkril tehnološko superiornost znamke in bi se, za dodano vrednost, boril tudi za naslov svetovnega prvaka v reliju, znal prepričati tudi največje skeptike. V popolni tajnosti je tako zagnal projekt z nazivom, ki ni razkrival ničesar – »razvojni ukaz 262«. Zanj so vedeli samo inženirji Jörg Bensinger, Roland Gumbert, ki je Piecha sicer navdušil za projekt visokozmogljivega avtomobila s štirikolesnim pogonom, in Hans Nedvidek, projektni vodja je bil Walter Treser, poleg pa je bilo še nekaj mehanikov. Januarja 1978 je bil prototip pripravljen za prvi test pred vodilnimi možmi Volkswagna, ki jih je omenjeni Besinger popeljal na prelaz Turracher Höhe. Na strmi, zasneženi gozdni cesti so preizkusili avtomobila s pogonom na zadnji kolesi (mercedes 280E in BMW 528i) ter audija 100 s prednjim pogonom – prva poti nista mogla nadaljevati po 100 metrih, slednji je zmogel še 30 metrov dlje, pri čemer so bili vsi »obuti« v zimske pnevmatike. Nato pa je na sceno stopil quattro z letnimi in se mimo vseh odpeljal do vrha vzpetine.

A tudi to direktorja prodaje pri Volkswagnu Wernerja Schmidta še ni prepričalo – menil je namreč, da vseeno ne bodo mogli prodati 400 primerkov, kar je bil pogoj, da bi lahko sodelovali na dirkah svetovnega prvenstva v reliju. Zato so bila potrebna nadaljnja testiranja, med katerimi se je quattro na suhi stezi dirkališča v Hockenheimu izkazal za skoraj povsem enako hitrega kot porsche 928, in prepričevanja. Pri katerih je bilo naposled odločilno, da se je na Piechovo odzval prvi mož Volkswagna Toni Schmücker in se s quattrom odpravil na vožnjo po okolici Ingolstadta, kjer se je sam prepričal, kako dober oprijem in druge vozne lastnosti ima štirikolesno gnan avtomobil v primerjavi s tistimi s pogonom na prednji kolesi. In ravno to je dokončno prevesilo tehtnico ter Schmückerja prepričalo, da je quattru prižgal zeleno luč.