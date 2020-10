Še vedno neporaženi nogometaši Krke so v derbiju dvanajstega kroga druge slovenske lige na domačem igrišču remizirali z Brežicami (1:1) in prekinili kar devet tekem dolgo zmagovalno serijo Posavcev. Delitev točk na umetni travnati površini, predvsem pa sodniške odločitve so v slabo voljo spravile gostujočega trenerja Roka Zorka, ki je bil kmalu po izenačujočem zadetku Novomeščanov izključen. »Za nas dobra tekma brez pike na i oziroma zmage. Derbi je pojedel razum in dogajale so se stvari, ki se na običajni tekmi ne bi. Vseeno smo zadovoljni z našo igro, ampak upravičeno nezadovoljni z nekaterimi odločitvami odgovornih za odločanje na tekmi,« je bil piker Rok Zorko.

Brežice so točke nazadnje oddale avgusta proti vodilnemu moštvu lige Radomljam, ki so konec tedna gostovale v Ajdovščini pri Primorju. Zmagale so s 4:1 in se z deseto zmago v nizu še utrdile na prvem mestu. Drugo po novem zaseda Dob, ki je v Beltincih z zadetkoma Kristijana Šipka in Nejca Levca vpisal še sedmo zmago na zadnjih osmih tekmah.

Dvanajsti krog je bil sicer nepopoln, saj so tekmo med petouvrščeno Nafto in devetouvrščenim Rudarjem zaradi okužbe lendavskih igralcev s koronavirusom preložili.

2. SNL, 12. krog: Krka – Brežice 1:1, Bilje – Šmartno 6:1, Krško – Brda 1:0, Drava – Triglav 1:0, Primorje – Radomlje 1:4, Fužinar – Dekani 1:1, Beltinci – Dob 0:2, Nafta – Rudar (preloženo).