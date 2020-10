Čeprav so rokometašice Krima pred obračunom 5. kroga lige prvakinj proti nemškemu Bietigheimu veljale za favoritinje, ni bilo daleč, da bi se jim zalomilo. Ljubljančanke so se v zaključku le zbrale in se prvič v sezoni veselile zmage.

Kar 54 minut so krimovke potrebovale, da so proti Bietigheimu prvič povedle. Vmes so v prvem polčasu zaostajale že za šest, pa dvakrat v drugem za pet golov. A ko so enkrat prišle v ospredje, so vodstvo zadržale in Nemkam zadale še peti poraz v sezoni.

»V glavah smo imeli, da moramo zmagati. Taktično smo bili že v prvem polčasu na zadovoljivi ravni, a nismo realizirali vseh načrtovanih akcij, nekaj smole smo imeli tudi s sedemmetrovkami. Kljub temu smo vseskozi verjeli v zmago,« je povedal trener Krima Uroš Bregar. Igralka Nina Žabjek je dodala: »Nismo igrale, kot bi morale, a šteje le zmaga.«

Liga prvakinj, skupina A, drugi izidi 5. kroga: Bukarešta – Ferencvaroš 25:19 (12:10), Esbjerg – Kristiansand 27:27 (12:12), Rostov-Don – Metz 30:26 (16:12).